Bondár Anna a második fordulóban kiesett a kantoni tenisztornán

A két játékos korábban egy alkalommal már találkozott egymással, 2023-ban ban a maspalomasi salakon Bondár Anna nagyon sima, 6:1, 6:2-es győzelmet aratott Kaitlin Quevedo ellen. Most azonban kemény pályán futottak össze egymással és ezúttal sokkal jobban felszívta magát a spanyol teniszező, aki az első játszmát úgy nyerte meg 7:5-re, hogy egyetlenegyszer sem veszítette el a saját szerváját. Bondár – aki a torna első fordulójában bravúros győzelmet aratott az első helyen kiemelt Darija Sznyihur ellen – is közel volt ahhoz, hogy kiharcolja a rövidítést, azonban éppen a legrosszabb pillanatban, ellenfele 6:5-ös vezetésénél veszítette el az adogatását, ezzel pedig az első játszmát is.

A második szettben Bondár rögtön az első játékban brékelni tudta a világranglista 86. helyén álló, előzetesen valamivel esélytelenebbnek tartott Quevedót, ennek azonban nem volt nagy jelentősége, merthogy a spanyol hamarosan visszavette a szerváját, sőt ezzel a lendülettel később ismét brékelt, és már nála volt az előny.

Így 5:3-nál Quevedo a győzelemért adogathatott, és bár a játék szorosan alakult, Bondár nem tudta elvenni elvenni ellenfele szerváját, 6:3-ra elveszítette a játszmát, és a mérkőzést is, amely összesen 1 óra 38 percig tartott.

TENISZ

WTA 250-ES TORNA, KANTON

2. forduló

Kaitlin Quevedo (spanyol)–Bondár Anna 7:5, 6:3