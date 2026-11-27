A felesége és a gyerekei is ott ültek mellette, amikor Anze Kopitar 2025 szeptemberében bejelentette: következő, huszadik NHL-idénye lesz az utolsó. Nem arról beszélt, hogy elfogyott volna az ereje vagy a motivációja. Az előző alapszakaszt még 67 ponttal zárta, és úgy érezte, képes magas szinten játszani. A döntését azzal indokolta: a családtagjai hosszú ideig alkalmazkodtak az ő pályafutásához, most fordítani akart a szerepeken. „Megérdemlik, hogy legyen otthon egy férj és egy apa, aki jelen van” – mondta. Neza és Jakob közeledett a kamaszkorhoz, ő pedig nem csupán a szabadnapokon szeretett volna részt venni az életükben. „Van egy műkorcsolyázónk és egy jégkorongozónk, úgyhogy szeretnék ott lenni a versenyeiken és a mérkőzéseiken.” A mondatban egyszerre volt benne a folytatás és az elengedés: a jégpálya megmarad, csak mostantól másokat kell elkísérni oda. A döntést nem kötötte újabb kupához vagy rekordhoz. Az előzetes bejelentéssel azt is el akarta kerülni, hogy a jövője körüli bizonytalanság elvonja a figyelmet a csapat feladatairól.

Ekkor már csaknem egy évtizede csapatkapitánya volt a Los Angeles Kingsnek, 2016-ban vette át a tisztséget Dustin Browntól, miután 2008 óta már helyettes kapitányként szolgált, és mindkét Stanley-kupa-győzelemben nagy szerepet vállalt. A mezére kerülő C betű csak hivatalossá tette azt a tekintélyt, amelyet a társaitól már amúgy is kivívott.

Húsz év profiskodás után bejelentette: immár a gyermekei miatt megy a jégcsarnokokba (Fotó: Getty Images)

Amikor 2022-ben, négy év kihagyás után a Kings újra a rájátszásban szerepelhetett, és hét mérkőzésen maradt alul az Edmontonnal szemben, Kopitar elégedetlen volt. „Meg kell tennünk a következő lépést is – fogalmazott. – Senki sem lesz megelégedve azzal, hogy hét meccset játszunk a rájátszásban, aztán kiesünk az első fordulóban.” A kapitány egyszerre ismerte el az előrelépést és utasította el a kényelmes megnyugvást. Abban az évben megkapta a Mark Messier Leadership-díjat is. Az elismerés a jégen és azon kívül tanúsított vezetői munkát, valamint a közösségért végzett tevékenységet díjazza. „Nagyon hálás vagyok, hogy a jégkorong közösségéhez tartozhatok. Annyi mindent kaptam tőle” – mondta.

Kopitar vezetői portréjához a sportszerűség is hozzátartozik. A Lady Byng-trófeát olyan hokis kapja, akinél a magas színvonalú teljesítmény sportszerű viselkedéssel párosul. A szlovén center 2016-ban, 2023-ban és 2025-ben is elnyerte az elismerést. A harmadik alkalommal 81 alapszakasz-mérkőzésen mindössze négy büntetőpercet „gyűjtött”, miközben 21 gólt és 46 gólpasszt szerzett. És nem arról van szó, hogy elkerülte volna a párharcokat. A centerposzt, a védekezőfeladatok és a sok jégidő nem engedte meg, hogy kivonja magát a testi küzdelemből. Kopitar a 2025-ös elismerés kapcsán éppen ezt a különbséget hangsúlyozta: „A jégkorong fizikai sport, de ezen belül is van lehetőség arra, hogy valaki úriember legyen, tisztelje a társait és a játékvezetőket.”

A díjról ezúttal nem egy színpadon értesült. Szlovéniában golfozott a családjával, amikor a gyerekei a trófeát ábrázoló rajzokkal, majd a másolatával lepték meg. Neza úgy magyarázta neki: az NHL legkedvesebb játékosának járó díjat nyerte el. A gyermeki összefoglalás leegyszerűsítette a hivatalos meghatározást, mégis eltalált valamit abból, amit Kopitar a következő nemzedéknek is fontosnak tartott: a gyerekek azt is figyelik, hogyan viselkedik a példaképük.

2016-ban megkapta a Frank J. Selke- és a Lady Byng-trófeát is (Fotó: Getty Images)

Kopitar 20 idény alatt 15-ször végzett a Kings házi pontlistájának élén. Ez többet mond a szerepéről, mint egyetlen kiugró év: különböző csapatokban, eltérő életkorban és változó körülmények között is újra meg újra lehetett rá támaszkodni. Nem minden idény volt egyformán sikeres, ő azonban hosszú időn át a Kings egyik biztos pontja maradt. A klubváltás lehetőségét utólag sem állította be elfojtott kísértésnek. „Mindig az otthonomként tekintettem Los Angelesre. Rendkívül jól éreztük magunkat a városban. Itt születtek a gyerekeim. Eszembe sem jutott, hogy máshová menjek vagy megvizsgáljam a lehetőségét” – mondta visszavonulása bejelentésekor. A két Stanley-kupa emléke a nehezebb időszakokban is összekötötte a klubbal.

Utolsó idényében a klub történetének pontlistáján is az élre került. 2026. március 14-én New Jerseyben megszerezte 1307. és 1308. pontját, ezzel utolérte, majd megelőzte Marcel Dionne-t. NHL-pályafutását 1521 alapszakasz-mérkőzéssel, 864 gólpasszal és 1316 ponttal zárta; mindhárom kategóriában a Kings rekordere lett. És bár a 452 gólja nem klubcsúcs, de a harmadik helyet jelenti a Los Angeles örökrangsorában.

Szlovéniában egészen más léptékben mérhető a jelentősége. Ott nem egy nagy múltú NHL-klub legendái között kellett meghatározni a helyét: ő mutatta meg először, hogy egy szlovén játékos is eljuthat a ligába. A válogatott viszont nem lett ettől egycsapásra a nagy hokinemzetek vetélytársa. Kopitar jelenléte kiemelkedő lehetőséget adott, de a korlátozott játékosállomány és a nemzetközi mezőny ereje továbbra is meghúzta a határokat. A legemlékezetesebb közös eredmény a 2014-es szocsi olimpia lett. Szlovénia először szerepelt az ötkarikás férfi jégkorongtornán, és egészen a negyeddöntőig jutott. Az Ausztria elleni, továbbjutásról döntő mérkőzésen Kopitar szerezte a vezető gólt, a válogatott pedig 4–0-ra győzött. Az akkor már kétszeres Stanley-kupa-győztes centernek ez másfajta siker volt: hazája csapatával léphetett át egy addig elérhetetlennek tűnő küszöböt.

Elvitte édesapjának a Stanley-kupát (Fotó: Getty Images)

A kispadon az édesapja, Matjaz állt. A sorozatunk első részében megénekelt házi jégfelülettől induló történet így az olimpián kapott különös folytatást: apa és fia immár szövetségi kapitányként és NHL-sztárként dolgozott együtt. Az élmény mégsem volt felhőtlen családi ünnep. Matjaz arról beszélt, hogy másik fia, Gasper hiányzik a csapatból, és remélte, egyszer mindhárman együtt lehetnek az olimpián.

Kopitar 2016-ban újabb olimpiai kijutáshoz segítette Szlovéniát (ő maga nem lehetett ott a játékokon, mert az NHL nem engedte el a sztárjait), majd az Európa-válogatott (amely a Svédországon, Finnországon, Oroszországon és Csehországon kívüli európai országok játékosaiból állt össze) kapitányaként szerepelt a világkupán. Ralph Krueger szövetségi kapitány így beszélt róla: „Kétség sem fér hozzá, hogy Anze a vezére ennek a csapatnak; ő határozza meg az önbizalmi szintünket, az öltözőben uralkodó nyugalmat, és azt a jókedvet is, amely végigkísért minket ezen az időszakon. Ő pontosan ilyen ember. Érzi, mikor kell élesre váltani, és mikor lehet lazítani; remekül hat a többiekre, és ő szabja meg az öltöző alaphangulatát is.”

Utolsó NHL-mérkőzését 2026. április 26-án játszotta. A Colorado 5–1-re nyert Los Angelesben, és négy mérkőzésen lezárta az első fordulós párharcot. Kopitar nem győztesként búcsúzott, de a nézők ünneplését az eredmény nem befolyásolta. Húsz idény munkáját köszönték meg annak a játékosnak, aki szlovén tinédzserként érkezett, majd a klub mérkőzés- és pontrekordereként távozott. A Kings a következő nagy gesztust is bejelentette: 2027. február 24-én visszavonultatja a 11-es mezszámot, és bronzszobrot avat Kopitar tiszteletére. A család életében azonban másfajta emlékművek következnek: mérkőzések, versenyek, hétköznapok, amelyeken már apaként lehet jelen. A kisfiú egykor azért hagyta el Szlovéniát, hogy hokis lehessen. A visszavonuló kapitány úgy készülhetett hazatérni, hogy a jégkorongban már nem kellett bizonyítania.

A magyar szurkolók nemcsak az NHL-közvetítésekből ismerhették Kopitart: két felnőtt-világbajnokságon is jégre lépett Magyarország ellen. Először 2007. április 16-án, Ljubljanában, a divízió I B csoportjában. A házigazda szlovénok már az első harmadban háromgólos előnybe kerültek, és 4–1-re nyertek; a magyar találatot Peterdi Imre szerezte. A 19 éves Kopitar ekkor már maga mögött tudta első NHL-idényét. A torna egészében elsősorban előkészítőként tündökölt: öt mérkőzésen egy gólt és 13 gólpasszt jegyzett, 14 ponttal lett a mezőny legeredményesebb játékosa. Szlovénia hibátlanul nyerte meg a csoportot, és visszajutott az elitbe; Magyarország a második helyen zárt. Tizenkét évvel később, 2019. május 3-án Nur-Szultanban, a divízió I/A világbajnokságon találkoztak újra. A szlovénok három vereség után ellenünk szerezték meg az első győzelmüket, méghozzá 6–0-val. Kopitar gólpasszt adott Jan Drozg első találatához, majd az 55. percben maga is betalált: David Rodman átadásából 5–0-ra módosította az állást. A magyar válogatott tehát újoncként és kétszeres Stanley-kupa-győztesként is találkozhatott a szlovén centerrel. Két világbajnokságon a magyarok ellen

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)