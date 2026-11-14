WTA-vb: Szvitolina jutott utolsóként négy közé

Párharcuk előtt mindketten egy győzelemmel és egy vereséggel álltak, az 1 óra 55 perces összecsapáson Szvitolina került szettelőnybe, amit Szabalenka még kiegyenlített. A döntő játszma viszont egyoldalú küzdelmet hozott, bár az ukrán rögtön a kezdésnél elveszítette az adogatójátékát, utána azonban sorozatban hatot nyert, közte három brékkel.

Szvitolina ellenfele a négy között a nyolcadik kiemelt cseh Linda Noskova lesz.

WTA-VB, INDIAN WELLS

2-es csoport, 3. forduló

Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Gyiana Snajgyer (orosz, 11.) 6:2, 6:1

Jelina Szvitolina (ukrán, 6.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.) 6:3, 3:6, 6:1

A csoport végeredménye: 1. (és elődöntős) Andrejeva 3 győzelem/0 vereség, 2. (és elődöntős) Szvitolina 2/1, 3. Szabalenka 1/2, 4. Snajgyer 0/1 (0-2), 5. Karolina Muchova (cseh) 0/2 (1-4)

Elődöntő

21.00: Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Mirra Andrejeva (Tv: Max4)

23.00: Linda Noskova (cseh, 8.)–Jeline Szvitolina (Tv: Max4)