A Népszabadság cikkéből kiderült, hogy 2024. március 22-i rendkívüli elnökségi ülés jegyzőkönyve szerint a dartsszövetség főtitkára jogi szakvélemény alapján feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, az elnökség pedig egy öttagú eseti bizottság felállításáról is döntött. A következő, április 16-i ülésen azonban már arról számoltak be, hogy a felkért bizottság nem vállalja a vizsgálatot.

A lap az ügyben megkereste Balázs Gábort, a Magyar Dartsszövetség elnökét, aki elmondta, hogy korábban nem volt tapasztalatuk hasonló ügyek kezelésében, ezért jogi segítséget kértek. Azt is elismerte, hogy a gyermekvédelmi szabályzatuk nem számolt minden lehetséges helyzettel: a korábbi szabályozás alapján ugyanis elévülhetett egy fegyelmi ügy, ha az érintett csak évekkel később tett bejelentést. Hozzátette, hogy jogi szakvélemény alapján három intézkedést hoztak: feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, megpróbáltak egy, a szövetségtől független szakértői bizottságot felállítani, emellett módosították a gyermekvédelmi és a fegyelmi szabályzatot. A belső vizsgálat végül nem jutott el a megvalósításig, mert Balázs szerint a külső bizottság érdemi indoklás nélkül visszalépett.

A Népszabadság kérdésére, hogy a történtek után miért nem kértek fel egy másik bizottságot, az elnök úgy válaszolt: az érintettek megváltozott nyilatkozata miatt érdekmúlás következett be, de hangsúlyozta, hogy számára sem megnyugtató, ahogyan az ügy lezárult, és továbbra is foglalkoztatja, lehetett-e volna másként kezelni a helyzetet.

A cikk említett egy másik esetet is, a Tekauer Gréta által felvetett ügyet. A dartsjátékos korábban arról beszélt, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon toxikusnak érezte a válogatott légkörét. Balázs Gábor erről elmondta: az elévülés miatt hagyományos fegyelmi eljárásra nincs lehetőség, ezért az elnökség eseti bizottságot bízott meg a történtek feltárásával, a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A szövetség alelnökeként tevékenykedő Tekauer Norbert arról beszélt, hogy a szövetséghez forduló érintettek egy jól körülhatárolható körhöz tartoztak, ezért nem tartja helyesnek az eseteket a teljes dartséletre kiterjeszteni. Lánya, Tekauer Gréta ügyéről annyit mondott: személyes érintettsége révén alelnökként nem vesz részt az ügymenetben. Elismerte, hogy a sértettek közül voltak, akik visszakoztak, mert inkább maguk mögött akarták hagyni a történteket.