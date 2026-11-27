A marseille-i ügyészség egyik nyomozása az OM-szurkolók által kezdeményezett, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett erőszakos cselekmények miatt indult, a másik pedig gyűlöletkeltés miatt ama bejelentésekre alapozva, amelyek szerint a Levszki-szurkolók náci karlendítésekkel, „Remigráció” feliratú molinóval és egyéb szélsőséges megnyilvánulásokkal provokálták a hazai tábort.

Az UEFA is elítélte a történteket, és elindította a maga fegyelmi eljárását. Mivel a Marseille próbaidőn van – az Atalanta elleni tavaly őszi BL-meccs rendbontásai miatt kapott részleges szektorbezárásról szóló büntetést felfüggesztették –, alighanem súlyos következményi lesznek a csütörtöki botránynak.

A súlyos incidens hátterét kutató L'Équipe emlékeztet: mivel a Levszki ultrái szélsőjobboldali kapcsolataikról ismertek, a marseille-i szurkolói csoportok pedig hagyományosan antifasisztaként határozzák meg magukat, az alapvető ellenszenv miatt fokozottan kockázatos besorolású volt a mérkőzés. A helyi prefektúra éppen ezért 500 főben maximálta a vendégszektor befogadóképességét, holott az UEFA szabályai 3500-es bolgár tábor is érkezhetett volna.

Problémát okozott, hogy a Levszki egy 200 fős hivatalos delegációt is felvonultatott, amelyben a klub tisztségviselői, üzleti partnerek, családtagok mellett meglehetősen agresszív drukkerek is helyet kaptak; a L'Équipe úgy tudja, a VIP-részlegben is figyelmeztetni kellett őket a viselkedésük miatt. A csoportban többen ittasak voltak, nem riadtak vissza a provokatív megnyilvánulásoktól, és mivel a hivatalos vendégszektoron kívül foglaltak helyet, könnyebb prédának bizonyultak – és a felhergelt, az erőszakot amúgy nem megvető marseille-i ultrák több irányból meg is támadták őket. Visszataszító akciójukat megkönnyítette, hogy azon a stadionrészen nem volt elég biztonsági ember.

Mint beszámoltunk róla, öt embert kellett kórházba szállítani szem- és fejsérülések, valamint ficam miatt, további hat szurkolót a helyszínen láttak el különböző sérülésekkel. A hatóságok közlése alapján valamennyi sérült bolgár állampolgár volt.

Ilijana Jotova bolgár köztársasági elnök és Emmanuel Macron francia elnök egyaránt elítélte az erőszakos cselekményeket.