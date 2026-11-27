– Futás, lovaglás, úszás, búvárkodás, vízisí, horgászat – honnan ered ez a sokféle mozgás iránti érdeklődés?

– Mindig is nagyon szerettem mozogni. Gyerekkoromban olyan fizikai alapokat kaptam, amelyek egész életemben elkísértek. Győrben Gyimesi Tamás és Gombos Ferenc, az iskola igazgatója Markó Ivánnal közösen hozta létre a balettiskolát. Rendkívüli fizikai képzést kaptunk: hetedik-nyolcadik osztályban öt kilométert futottunk, lépcsőztünk, úsztunk. Akkor még nem tudtuk, milyen kondíciót ad mindez.

– Vagyis a teste már nagyon korán megtanulta, hogy a teljesítmény nem feltétlenül a versenyhelyzetben kezdődik.

– Igen, és azt hiszem, ez nagyon fontos örökség. A balettben rendkívül pontos, szigorú és összetett képzést kaptunk, de nemcsak a technikát tanultuk meg, hanem azt is, hogyan kell figyelni, érzékelni, megérteni egy mozdulatot. A testem olyan, mint egy érzékeny hangszer: megfelelő hangolással sokféle zenére képes megszólalni. Markó Ivánnal, később Sebestyén Katalinnal, valamint Gombár Judittal komplex képzést kaptunk; a képanalízisnek és a múzeumlátogatásoknak is szerepük volt. A lelkünket és a szellemünket is edzették. Ludmilla Cserkaszova, aki nyolc évig volt a balettmesterem Győrben, tizenegy éves koromban elmondta: a tehetség nem minden, a pályám sikere azon múlik, mennyire leszek szorgalmas minden rám bízott feladatban. A színészmesterség-órán nem csupán egy monológot vagy verset kellett megtanulnunk, hanem az egész Antigonét. Amazonok lettünk a kezük alatt, akiknek mindenhez tudniuk kellett alkalmazkodni.

– Ezért tud ilyen könnyen kapcsolódni egészen különböző mozgásformákhoz, sportokhoz?

– Talán igen. Nem mondom, hogy mindenben profi vagyok, és nem is ez a cél. De érdekel, hogyan működik egy-egy mozgásforma, mi a ritmusa, az egyensúlya, a belső törvényszerűsége. A balettben megtanultam, hogy nem elég végrehajtani egy mozdulatot. Érteni kell, érezni kell, és valahogy belülről kell megteremteni. Ez sok más területen is segít.

– A futás a balettben is része a kondíció megszerzésének. Önnel is így volt?

– És a futás azóta is velem van! Általában a Duna-parton futok, át a hídon és vissza, nagyjából öt kilométert. Egyszer beszélgettem a maratonira készülő barátnőmmel, Lonkay Mártival, és megkérdeztem, hogyan képes ilyen nagy távolságokat lefutni. Azt felelte: „Tovább futok.” Visszakérdeztem, hogy jó, de hogyan? Erre csak annyit mondott: „Fuss tovább, ne állj meg!”

– Ennyi?

– Ennyi. A mondat nagyon megmaradt bennem. Egy futás alkalmával elértem a megszokott távom végéhez, eszembe jutott, amit mondott, és továbbmentem. Először csak egy kicsit, aztán még tovább. Végül tizenöt kilométer lett belőle. Nem úgy indultam el, hogy ma ennyit fogok futni. Egyszerűen nem álltam meg ott, ahol korábban mindig.

– Ez a mondat akár a balettpályájára is érvényes lehetne.

– Igen, mert az emberben nagyon sok minden benne marad abból, amit a mestereitől kapott. Egy-egy mondat, egy kép, egy instrukció. Nemcsak a gyakorlatokat tanuljuk meg, hanem egy gondolkodásmódot is. Ezek a mondatok később, egészen más élethelyzetekben is előjönnek.

– Gyönyörű képek tanúskodnak arról, hogy a lovaglás világában is jártas.

– A lovaglás nagyjából három éve lett igazán az életem része. Korábban a lányaim is lovagoltak, én pedig mindig csodáltam ezt a világot. Aktív táncosként azonban nem fért volna bele, hiszen a balett-táncos sok mindent nem engedhet meg magának. Egyszer a lányommal voltam a lovardában, és én is felültem egy lóra. Észrevettem, hogy nincs rajtam vezetőszár. Szóltam a lovardavezetőnek: „Gyuri, nincs ott a vezetőszár?” Ő pedig csak annyit mondott: „Hát képzeld oda!”

– Ez azért nem egészen a hagyományos lovasoktatásban megszokott utasítás.

– Nem, de nekem nagyon betalált. Egészen másfajta gondolkodást indított el bennem. A lovaglásban nem lehet egyszerűen úgy érvényesíteni az akaratunkat, ahogyan egy balettgyakorlatnál megszoktuk. Egy másik élőlénnyel kell összekapcsolódnunk, meg kell értenünk, hogyan gondolkodik, hogyan reagál. Nem elég irányítani: bizalmat kell kialakítani, figyelni kell rá, és közben magunkat is jobban meg kell ismernünk. Mivel nagyon vizuális ember vagyok, sok mindent képekben gondolok el. A lovaglásban sokat tanulok a lóról, a természetről és magamról. Most már öt-hat órás túrákra is elmegyünk, vágtázunk is. Ehhez kell egy jó ló és egy olyan ember, akiben megbízunk. A lovardavezetőnk rengeteget tud a környékről, a fákról, a tájról, a történelmi emlékekről. Elmondja, miért úgy nő egy fa, ahogyan, hány éves lehet, milyen történetek kötődnek a vidékhez. Fontos nekem a természet és a magyar táj: nemcsak nézem, szeretném érteni is, ami körülvesz. Szeretem az embereket, de időnként el is kell vonulnom. A természetben tudok igazán feltöltődni; ott gyűjtöm össze, amit aztán a balettórán továbbadok.

– A víz is ilyen közeg önnek? A közösségi felületein megosztott képekből kiderül, hogy a víz alatt és a vízparton, horgászbottal a kezében is otthonosan mozog.

– Görögországban tettem búvárvizsgát, tizenhat méterig merültem. Egy svéd csapattal, angol nyelven végeztem el a tanfolyamot két hét alatt. A vizsgát most már meg kellene újítanom, úgyhogy jelenleg inkább a snorkeling és a szabadtüdős merülés maradt. Nagyon szeretek a víz alatt lenni: egészen másfajta csend és figyelem vesz ott körül. Vízisíztem és horgásztam is; egyszer még a Horgászmagazin címlapján is szerepeltem. A vízi sportokban van valami különleges szabadság.

Elkötelezetten adja át a balett, a mozgás szeretetét

– Miközben ön ennyiféle mozgásformában találja meg az örömöt, a balettóráin másoknak adja át a mozgás szeretetét. A férjével, a szintén kitűnő balettmesterrel, Arhangelski Vladimirral közös stúdiójukban kiknek kínálnak képzést?

– Négyéves kortól szinte bármeddig jöhetnek hozzánk, van hetven­nyolc éves tanítványunk is. A férjemmel, Vovával közösen dolgozunk, felváltva vezetjük a csoportokat. Körülbelül hetven tanítványunk van. Különböző életkorú, előképzettségű és célú emberek érkeznek: van, aki hivatásos táncos szeretne lenni, más felnőttként talál rá a balettre. Nekem mindegyikük fontos. Mert nekünk nemcsak azt tanították meg, hogyan kell egy mozdulatot végrehajtani, hanem azt is, hogy miért. A technika alapvető, de önmagában nem elég. A balett nem mechanikus fizikai képzettség, nem robotmunka. A mozdulatnak jelentése van. Amikor azt mondom egy tanítványnak, hogy nyissa ki a karját, az nem egyszerűen egy második pozíció: azt is el kell képzelnie, hogy átöleli a közönséget. Hogy a mozdulatban van valami, amit át akar adni. A technikának össze kell érnie a lélektannal, a szellemiséggel, az egyéniséggel. Nem elég, ha valaki magasra emeli a lábát vagy szépen forog. Azt kell megmutatnia, mi lakozik benne: mit akar kifejezni, mit gondol, mit érez. Nemcsak a testtel dolgozunk, hanem az egész emberrel.

– Szigorú tanár?

– Magammal nagyon kritikus vagyok, és a tanítványaimtól is elvárom a szorgalmat. De nem az a célom, hogy valakit megtörjek. Ha látom, hogy akarja és dolgozik, segítek neki. Le kell menni hozzá, le kell ülni a földre, és beigazítani a pozíciót, hogy a jó rögzüljön. A mestereink sem sajnálták az időt, ők is mellénk ültek, ha kellett, így nekünk is tovább kell adnunk ezt a szemléletet, mert nagyon sok örömöt ad a közös siker. Amikor látom, hogy valaki fejlődik, megérti a mozdulatot, vagy eljut egy olyan szintre, amelyről korábban csak álmodott, az csodálatos. A tanítás is alkotómunka, csak másképpen. Az évek múlásával megértettem, hogy az analitikus énem egyre nagyobb teret foglal el bennem. Egy nagy művész és alkotó lélek csak akkor tud hitelesen tanítani, ha analitikusan is képes szemlélni önmagát és a világot, és mindezt beépíti a saját művészi világába. A kudarcok, az átélt sikerek, a tapasztalatok összességükben formálnak bennünket azzá, akik vagyunk. Ebben a szakmában soha sincs vége a tanulásnak. Nem lehet csupán a régi gyakorlatokból élni: folyamatosan frissíteni kell a tudást, követni az újdonságokat és a legfrissebb kutatási eredményeket, miközben megőrizzük a műfaj alapértékeit.

– A természetben gyűjti össze, amit az órán továbbad. A fotózásban, a versekben, a zenében is ugyanez az érzékenység jelenik meg?

– Azt hiszem, igen. Mindig érdekelt a kép, a látvány, a fény. Fiatal koromban fotóztam, amatőr fotópályázatokon is nyertem; szeretek olyan részleteket megfigyelni, amelyeket más talán észre sem vesz. Verseket is írok, és előfordul, hogy megzenésítem őket. Ezek mind ugyanabból a belső igényből fakadnak: szeretnék valamit megérteni, megfogalmazni, kifejezni. A táncban a testemmel, a fotóban a képpel, a versben a szavakkal.

– A sokféle művészi érdeklődése mellett a hit is fontos része az életének, ezt sohasem titkolta.

– Keresztény ember vagyok, a hitem nagyon fontos kapaszkodó. Sokat jelent, hogy legyen valami belső iránytűm. A gyerekekhez is közel állok, szeretek velük foglalkozni. Amit nekik adunk, az később tovább él bennük. Nemcsak mozdulatokat tanítunk, hanem szemléletet, igényességet, szépre és jóra törekvést is.

Popova Aleszja Kossuth-díjas, Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Kijevben született, négyéves korától Magyarországon él. Győrben kezdte balett-tanulmányait, majd a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett. 1993-tól a Magyar Állami Operaház tagja, 2002-től első magántáncosa volt. Pályafutása során több nemzetközi balettversenyen ért el kiemelkedő eredményeket. Férjével, Arhangelski Vlagyimirral közösen balettstúdiót vezet, ahol gyermekeket és felnőtteket egyaránt oktat. Kijev, Győr, Budapest

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. november 21-i lapszámában jelent meg.)