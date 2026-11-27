Labdarúgás: hetet lőtt Luxemburgnak az U15-ös válogatott
Az U15-ös labdarúgó-válogatott simán verte meg Luxemburgot a ciprusi UEFA Development-tornán.
UEFA Development-tornán vesz részt Cipruson az U15-ös futballválogatott, amely az első meccsen, szerdán 2–0-ra legyőzte a házigazdát. A pénteki találkozón Luxemburg volt az ellenfél, Szabados József együttese 7–0-ra nyert.
Eperjesi Alfréd háromszor volt eredményes, míg Bertus Lóránt, Victora Rordigó János, Beszedics Viktor és Nagy Milán egyszer talált be.
Az utolsó mérkőzésen minden bizonnyal nehezebb...
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