UEFA Development-tornán vesz részt Cipruson az U15-ös futballválogatott, amely az első meccsen, szerdán 2–0-ra legyőzte a házigazdát. A pénteki találkozón Luxemburg volt az ellenfél, Szabados József együttese 7–0-ra nyert.

Eperjesi Alfréd háromszor volt eredményes, míg Bertus Lóránt, Victora Rordigó János, Beszedics Viktor és Nagy Milán egyszer talált be.

Az utolsó mérkőzésen minden bizonnyal nehezebb...

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