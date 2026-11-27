Szünet nélkül folytatódott a 2026-os világbajnokság, a Formula–1 mezőnye Las Vegas után Loszaíl felé vette az irányt, ahol a pénteki első edzéssel vette kezdetét az 5. Katari Nagydíj programja. Max Verstappen lendületben érkezett meg a helyszínre, és a legutóbbi futamhétvégéken mutatott forma mellett a történelmi sikerek is mellette szóltak, hiszen az elmúlt három alkalommal ő diadalmaskodott a sivatagi futamon.

Bár az előzetes várakozások szerint arra lehet számítani, hogy a hollandnak nem lesz egyszerű dolga, hiszen a Mercedes és a McLaren személyében is komoly kihívót kaphat, az biztos, hogy remek lehetőség áll előtte, hogy már a hétvégén bebiztosítsa a bajnoki második helyet, miközben a Red Bull és a McLaren küzdelme Loszaílban is folytatódik a konstruktőri harmadik pozícióért.

A nyitányon nem volt teljes a mezőny: az Aston Martinnál Jak Crawford kapott lehetőséget, ő Fernando Alonso autóját vezette, aki a csütörtöki sajtónapon sem vett részt vírusos megbetegedés miatt.

Ami az eredményeket illeti, a Mercedes remek formában kezdett, és Andrea Kimi Antonelli már az első próbálkozások után az időlista élére állt. Az olasz versenyző előnye egy ponton az egy másodpercet is meghaladta, és noha a lágy keveréken nem tudott faragni az idején a közepesen elérthez képest, így is megtartotta az első helyet, ráadásul nagy fölénnyel zárta az élen az első edzést.

Antonelli 507 ezreddel előzte meg a csapattársát, George Russellt, míg a Red Bullnál Isack Hadjar kezdett jobban, és zárt harmadikként 661 ezred hátránnyal. Verstappen hatodikként nyitott, a „vörös bikák” párosát Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse választotta szét. A Ferrarinál nem volt meg a tempó: a hetedik Charles Leclerc és a nyolcadik Lewis Hamilton lemaradása az egy másodpercet is meghaladta. Az első tízes sorát Arvid Lindblad és Pierre Gasly zárta, míg Crawford tizenkilencedik lett.

Folytatás 18 órakor a második edzéssel.

KATARI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:23.217 átlag: 234.428 km/ó 2. Russell Mercedes 1:23.724 0.507 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:23.878 0.661 4. Norris McLaren-Mercedes 1:24.067 0.850 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:24.077 0.860 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:24.133 0.916 7. Leclerc Ferrari 1:24.473 1.256 8. Hamilton Ferrari 1:24.575 1.358 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:24.601 1.384 10. Gasly Alpine-Mercedes 1:24.874 1.657 11. Bortoleto Audi 1:25.053 1.836 12. Colapinto Alpine-Mercedes 1:25.409 2.192 13. Hülkenberg Audi 1:25.437 2.220 14. Lawson Racing Bulls-Ford 1:25.593 2.376 15. Camara Haas-Ferrari 1:25.685 2.468 16. Albon Williams-Mercedes 1:25.692 2.475 17. Bearman Haas-Ferrari 1:25.766 2.549 18. Sainz Williams-Mercedes 1:25.992 2.775 19. Crawford Aston Martin-Honda 1:26.306 3.089 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:26.416 3.199 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:26.686 3.469 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:26.909 3.692