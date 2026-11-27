Mercedes-fölényt hozott a katari nyitány; a Ferrari óriási hátrányban kezdett
Szünet nélkül folytatódott a 2026-os világbajnokság, a Formula–1 mezőnye Las Vegas után Loszaíl felé vette az irányt, ahol a pénteki első edzéssel vette kezdetét az 5. Katari Nagydíj programja. Max Verstappen lendületben érkezett meg a helyszínre, és a legutóbbi futamhétvégéken mutatott forma mellett a történelmi sikerek is mellette szóltak, hiszen az elmúlt három alkalommal ő diadalmaskodott a sivatagi futamon.
Bár az előzetes várakozások szerint arra lehet számítani, hogy a hollandnak nem lesz egyszerű dolga, hiszen a Mercedes és a McLaren személyében is komoly kihívót kaphat, az biztos, hogy remek lehetőség áll előtte, hogy már a hétvégén bebiztosítsa a bajnoki második helyet, miközben a Red Bull és a McLaren küzdelme Loszaílban is folytatódik a konstruktőri harmadik pozícióért.
A nyitányon nem volt teljes a mezőny: az Aston Martinnál Jak Crawford kapott lehetőséget, ő Fernando Alonso autóját vezette, aki a csütörtöki sajtónapon sem vett részt vírusos megbetegedés miatt.
Ami az eredményeket illeti, a Mercedes remek formában kezdett, és Andrea Kimi Antonelli már az első próbálkozások után az időlista élére állt. Az olasz versenyző előnye egy ponton az egy másodpercet is meghaladta, és noha a lágy keveréken nem tudott faragni az idején a közepesen elérthez képest, így is megtartotta az első helyet, ráadásul nagy fölénnyel zárta az élen az első edzést.
Antonelli 507 ezreddel előzte meg a csapattársát, George Russellt, míg a Red Bullnál Isack Hadjar kezdett jobban, és zárt harmadikként 661 ezred hátránnyal. Verstappen hatodikként nyitott, a „vörös bikák” párosát Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse választotta szét. A Ferrarinál nem volt meg a tempó: a hetedik Charles Leclerc és a nyolcadik Lewis Hamilton lemaradása az egy másodpercet is meghaladta. Az első tízes sorát Arvid Lindblad és Pierre Gasly zárta, míg Crawford tizenkilencedik lett.
Folytatás 18 órakor a második edzéssel.
KATARI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:23.217
|átlag: 234.428 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:23.724
|0.507 mp h.
|3.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:23.878
|0.661
|4.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:24.067
|0.850
|5.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:24.077
|0.860
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:24.133
|0.916
|7.
|Leclerc
|Ferrari
|1:24.473
|1.256
|8.
|Hamilton
|Ferrari
|1:24.575
|1.358
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:24.601
|1.384
|10.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:24.874
|1.657
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:25.053
|1.836
|12.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:25.409
|2.192
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:25.437
|2.220
|14.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:25.593
|2.376
|15.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:25.685
|2.468
|16.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:25.692
|2.475
|17.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:25.766
|2.549
|18.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:25.992
|2.775
|19.
|Crawford
|Aston Martin-Honda
|1:26.306
|3.089
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:26.416
|3.199
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:26.686
|3.469
|22.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:26.909
|3.692
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|18.00–19.00
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|17.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00