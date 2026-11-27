Az Izrael és Palesztina közötti háborús konfliktus miatt Törökország nyíltan kiáll utóbbi állam támogatása mellett, ezért a hatóságok még októberben jelezték az európai szövetség (UEFA) felé, hogy biztonsági okokból Isztambulban nem lehet megrendezni a találkozót, amelyet így a georgiai Batumiban játszottak le csütörtökön. A mérkőzés az első félidő közepén szakadt félbe, mert a lelátón verekedés tört ki a Besiktas szurkolói és a helyi biztonsági szolgálat, valamint a rendőrség tagjai között, miután a drukkerek egy „Ellenállás a megszállással szemben – Szabadságot Palesztinának!” feliratú transzparenst feszítettek ki a lelátón. A találkozót bő harminc perc után lehetett folytatni, és a gól nélküli első játékrészt követően a Besiktas 2–1-re nyert.

Törökországban felháborodást váltott ki a helyi rendfenntartók lépése, pénteken azonban a grúz belügyminisztérium cáfolta, hogy a palesztin zászlók eltávolítása miatt történt az intézkedés.

„A török szurkolók és a rendfenntartók közötti összecsapások már azelőtt elkezdődtek, hogy a zászlókat és transzparenseket kifüggesztették” – fogalmazott közleményében a georgiai belügyminisztérium. Állítások szerint a rendbontást már a stadion felé vonulva elkezdték a törökök, akik a lelátón feltépték a székeket és a rendőrök felé dobálták. A felvételek tanúsága szerint a georgiai rendőrök ekkor vetették be a könnygázt. Az IHA török hírügynökség jelentése szerint 16 Besiktas-szurkolót vettek őrizetbe, pénteken azonban a jogi lépések megtétele után szabadon is engedték őket.

Kiadott közleményében az UEFA elítélte a rendbontást, az etikai és fegyelmi bizottság pedig vizsgálatot indít az ügyben.

„Az erőszaknak, az agressziónak, a gyűlöletnek, valamint a provokatív, diszkriminatív vagy szélsőséges magatartás bármely formájának nincs helye a labdarúgásban” – olvasható a közleményben.

Az X platformon közzétett bejegyzésében a Besiktas köszönetét fejezte ki Recep Tayyip Erdogannak, megjegyezve, hogy a török elnök egyeztetett a klub elnökével, Serdar Adalival, és jelezte, figyelemmel kíséri a helyzetet. Közben Mustafa Ciftci török belügyminiszter telefonon beszélt georgiai kollégájával, Vahtang Tamasasvilivel, és hangot adott aggodalmának, a „török állampolgárokkal szembeni aránytalan fellépés” miatt. Ciftci hozzátette, a történtek is megmutatták, hogy a török csapatok hazai mérkőzéseiket saját országukban játsszák le.