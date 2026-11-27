A régi jó szokásoknak megfelelően egy gellérthegyi étteremben látta vendégül a sajtó képviselőit Marozsán Fábián és csapata, hogy a legmagasabban rangsorolt magyar játékos megtartsa hagyományos évértékelőjét. Ez már a harmadik év volt, hogy ő az első számú honi teniszező, a 2026-os esztendőt 24 győzelemmel (az egyik a bécsi selejtezőben) és ugyanennyi vereséggel zárta egyesben. Három különböző borításon megrendezett tornán jutott el a legjobb négy közé, a Grand Slamek közül az Australian Openen volt harmadik fordulós, és most a megszokottnál többet tudott pihenni, csütörtökön ért haza a nyaralásából, amelyen sikerült feltöltődnie, pláne hogy az év utolsó versenyein már nem is játszott.

Menedzsere, Somogyi Zsolt elmondta, Marozsánnak sikerült megtartania a top 50 körüli helyezését (63. a ranglistán), és ez lesz a cél a jövőben is, de akár nagyobb terveket is meg lehet fogalmazni, noha egyre sűrűbb a mezőny. Ismerik már a többiek, nem először játszik a nagy pályákon, minden topjátékossal tud együtt edzeni, ami megterhelő és nagy felelősség egyben.

Marozsán Fábián leszögezte, szeretne kiegyensúlyozottabb lenni, ez viheti őt a stabil top 50 felé, a mallorcai négy közé jutás reményt adott arra, hogy füvön is jó teljesítményt nyújthasson a jövőben. Bízik abban, hogy szorosabb, jobb meccseket játszik majd az igazán kemény riválisokkal, és ezek átfordulhatnak nagyobb eredményekbe.

„Abban tudok a leginkább fejlődni, amivel elkezdődik a tenisz, vagyis a szerva és a ritörn. Ugyanúgy képes vagyok gyorsan futni, nagyokat ütni és jól mozogni, mint mások, de a szervaszázalékom és a fogadásom javítható az alapozás alatt” – szögezte le a 27 esztendős játékos.

Elmesélte, hogyan alakult összeállásuk a montreali mestertorna páros versenyére Danyiil Medvegyevvel, akivel egyébként két mérkőzést is megnyertek. Az utóbbi időben többször játszottak egymás ellen és edzettek együtt, aztán az egyik közösségimédia-platformon Medvegyev írt neki, de ezt nem volt könnyű észrevenni, mert nem követték egymást, és az engedélykérések közé került az üzenet. Szerencsére sínre került a projekt, a meccsek közti időben jókat beszélgettek tenisztől független témákról, és elképzelhető, hogy együttműködésüknek lesz folytatása. Mivel Montrealban szoros csatában estek ki az újdonsült páros világbajnok ellen, filozofálgattak azon, hogy ha kicsit többet párosoznak, akár még sokra is vihetnék.

Marozsán Fábián 2027-et illetően azt szeretné, hogy legyen meg az első ATP-torna-döntője vagy inkább -győzelme, világranglista-helyezésben nem gondolkodik. Maradjon meg a tenisz szeretete, és az öröme a játékban, ezt tartja a legfontosabbnak – Somogyi Zsolt hozzátette, legyen egészséges is.

És hogyan tovább? Külföldre utazik Marozsán, Mallorcán és Tenerifén készül a folytatásra, csak karácsony előtt jön haza néhány napra. Irány utána Ausztrália, Sydneyben kezdődik a vegyes csapatoknak kiírt United Cup, amelyen először vesznek részt a mieink, és amely 500-as tornának megfelelő pontokat kínál a játékosoknak. Hogy utána új-zélandi viadalt választ-e Marozsán Fábián, vagy marad Ausztráliában, az a ranglistától is függ, a United Cupon egyébként bízik a továbbjutásban a csoportból.

Megkérdeztük tőle, neki előfordult-e valaha olyan extrém esete doppingellenőrrel, mint a francia Arthur Rinderknechnek, aki azért zavarta el a hivatalosságot, mert sietnie kellett a vonathoz, így négyéves eltiltás is várhat rá. Nos, jó néhány ellenőrzése volt már, sokszor kopogtatnak vagy csengetnek nála emiatt kora reggel, és előfordult, hogy valamit elnézett, emiatt kapott figyelmeztetést. Nagyon szigorúak a szabályok, nehézkes alkalmazkodni hozzájuk, ő személy szerint azt reméli, Rinderknech nem kap négyéves büntetést.