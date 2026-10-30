Jelena Ribakina sérülés miatt nem állt ki a negyeddöntőre Tokióban

2026.10.30. 12:45
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Jelena Ribakina (Fotó: Getty Images)
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tokiói tenisztorna női tenisz Jelena Ribakina
A világelső kazah Jelena Ribakina kisebb sérülésre hivatkozva nem állt ki az 1.2 millió dollár (396 millió forint) összdíjazású tokiói kemény pályás tenisztorna pénteki negyeddöntőjére.

Ribakina a pályán jelentette be, hogy kisebb – de meg nem nevezett – sérülése miatt nem mérkőzik meg a kanadai Leylah Fernandezzel, beszédét pedig azzal zárta, hogy reméli, jövőre visszatér.

A női világranglista 30. éllovasa szeptember 14. óta áll a rangsor élén. A 27 éves, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes klasszis a tokiói torna nyolcaddöntőjében aratott csütörtöki győzelmével biztosította be, hogy év végén is ő áll majd a lista első helyén. Ebben a külön rangsorban 17. női teniszezőként.

 

tokiói tenisztorna női tenisz Jelena Ribakina
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