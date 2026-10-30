Jelena Ribakina sérülés miatt nem állt ki a negyeddöntőre Tokióban

Ribakina a pályán jelentette be, hogy kisebb – de meg nem nevezett – sérülése miatt nem mérkőzik meg a kanadai Leylah Fernandezzel, beszédét pedig azzal zárta, hogy reméli, jövőre visszatér.

A női világranglista 30. éllovasa szeptember 14. óta áll a rangsor élén. A 27 éves, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes klasszis a tokiói torna nyolcaddöntőjében aratott csütörtöki győzelmével biztosította be, hogy év végén is ő áll majd a lista első helyén. Ebben a külön rangsorban 17. női teniszezőként.