Mint ismert, a szegedi együttes már a Bajnokok Ligája első csoportkörében búcsúzott a sorozattól, ami jelentős csalódást okozott.

A Michael Apelgren várható menesztéséről szóló svéd sajtóhírekre reagálva a szegediek már kiadtak egy közleményt pénteken, amelyben úgy fogalmaztak: „A magyar élsport finanszírozási feltételei több szempontból is átalakulnak. A támogatási források változása, az adózási szabályok módosulása és a vállalati szféra gazdasági kihívásai együttesen olyan környezetet teremtenek, amelyben a korábbiaknál is nagyobb jelentősége van a tudatos tervezésnek és a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának.”

A korábbi közlemény utalt arra, hogy a klub a jövőben a korábbiaknál szűkebb pénzügyi keretek között működik. „Az építkezés még nem zárult le, és a következő időszakban további, esetenként nehéz személyi döntésekkel is járhat” – tették hozzá. Az első ilyen döntést tehát meg is hozták.

Apelgren 2024. július 1-jén csatlakozott a szegedi klubhoz vezetőedzőként, összesen 117 mérkőzésen irányította a csapatot: 69 alkalommal a magyar bajnokságban, 6 alkalommal a Magyar Kupában és 42 mérkőzésen a Bajnokok Ligájában. A 2024–2025-ös idényben Magyar Kupát nyert, a Bajnokok Ligájában két egymást követő szezonban a negyeddöntőbe jutott a csapattal – összegez a klubhonlap.

A Tisza-partiak – akik a napokban döntetlent játszottak a bajnoki címvédő Veszprémmel – jelenleg vezetik a bajnokságot, négy ponttal megelőzve a nagy riválist, amely három mérkőzéssel kevesebbet játszott.