Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse zárt az élen a Formula–1-es Katari Nagydíj nyitányán. Az olasz több mint fél másodperccel előzte meg a csapattársát, George Russellt, míg az első ötöst Isack Hadjar, valamint a McLaren párosa egészítette ki. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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