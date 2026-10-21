Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna: Legalább egy őszinte beszélgetést megérdemeltem volna

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.21. 20:18
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Udvardy Pannának csalódást okozott, ahogy a szövetség közölte vele a döntést (Fotó: Getty Images)
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Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott női tenisz Udvardy Panna Magyar Teniszszövetség
Udvardy Panna kimaradt a magyar női teniszválogatott Billie Jean King-kupa keretéből, ezt követően közleményt adott ki, melyben élesen kritizálta a magyar szövetséget és annak kommunikációt, többek között a döntés közlésének módját.

Mint beszámoltunk róla, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Tóth Amarissa, Nagy Adrienn és Stollár Fanny alkotja a magyar válogatottat, amely a november 20. és 22. közötti osztályozón az amerikaiakkal játszik a Billie Jean King-kupában az élvonalba jutásért. Udvardy Panna hiába áll a 83. helyen a világranglistán, azaz a második legmagasabb jegyzett női teniszezőnk jelenleg, nem került be a keretbe.

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Az összecsapásra november 20. és 22. között kerül sor, a győztes jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

A 28 éves játékos a Facebook-oldalán hosszú közleményben reagált, s mint írja: „A döntés közlésének módja különösen csalódást okozott.”

Majd így folytatta: „Mindössze öt perccel a csapat nyilvános kihirdetése előtt kaptam meg az erről szóló e-mailt, telefonhívás vagy személyes beszélgetés nélkül. A Delray Beach-i találkozó miatt a versenynaptáramat is úgy alakítottam, hogy frissen és megfelelő állapotban a csapat rendelkezésére állhassak. A döntés ilyen késői közlése miatt azonban már valamennyi nevezési határidőről lemaradtam, így mostanra nincs lehetőségem más versenyre benevezni, és a szezonom gyakorlatilag november 7-én véget ér. Ez különösen csalódást okoz, hiszen igyekeztem a saját versenyprogramomat is úgy alakítani, hogy ott lehessek és segíthessem a csapatot. Úgy gondolom, hogy egy olyan játékos, aki számtalanszor képviselte Magyarországot, legalább egy őszinte beszélgetést megérdemelt volna. Tiszteletben tartom a kapitány döntési jogát. Ugyanakkor hiszek abban, hogy egy válogatott és a játékosai közötti kapcsolatnak kölcsönös tiszteleten, bizalmon és elköteleződésen kell alapulnia. Ez pedig nemcsak a játékosoktól, hanem a szövetségtől is elvárható.”

Udvardy szerint nem ez az első eset, hogy a szövetség kommunikációja az irányába kívánnivalót hagy maga után: „Ami igazán fájdalmas számomra, hogy miközben én mindig igyekeztem elkötelezetten képviselni Magyarországot, a szövetség részéről ezt az elköteleződést, támogatást és elismerést nem éreztem viszonzottnak. A sérüléseim alatt egyszer sem kaptam olyan telefonhívást, amelyben érdeklődtek volna, hogy vagyok, vagy hogyan halad a felépülésem. Amikor Antalyában megfenyegettek, a saját sportszövetségem még az e-mailjeimre sem válaszolt. Ezekben a nehéz helyzetekben nem vártam különleges bánásmódot, csupán azt, hogy érezzem: a szövetségem mellettem áll, érdeklődik irántam, és számítok nekik játékosként és emberként is. Sajnos ezt a támogatást és törődést nem tapasztaltam.”

Ettől függetlenül teljes mellszélességgel a csapat mellett áll: „A történtek ellenére továbbra is szívből kívánom, hogy a csapat sikeresen szerepeljen Delray Beachben, és büszkén képviselje Magyarországot.”

 

Billie Jean King-kupa magyar női teniszválogatott női tenisz Udvardy Panna Magyar Teniszszövetség
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