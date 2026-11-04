Udvardyék a nyolc között párosban a csennai tenisztornán

2026.11.04. 14:11
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Udvardy Panna párosban sikerrel vette az első akadályt (Fotó: Getty Images)
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WTA 250-es torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna és Isabella Haverlag győzött az első fordulóban, ezzel bejutott a negyeddöntőbe az indiai Csennaiban zajló, 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna páros versenyében.

A magyar-holland duó szerdán a japán Ajukava Mana és brit Emily Webley-Smith ellen kezdte meg szereplését, hamar 4:1-re elhúzott, majd 5:3-nál a harmadik játszmalabdáját kihasználva szettelőnybe került. A folytatásban Udvardyék 1:1-nél brékeltek, és innen már nem engedték vissza riválisukat a meccsbe, amely 69 percig tartott. A nyolc között indiai vagy cseh kettős következik.

A világranglistán 86. helyezett Udvardy – aki nem lesz ott a hónap végén az amerikaiak elleni Billie Jean King Kupa-osztályozón Floridában – kedden 6:4, 1:6, 6:1-re kikapott az amerikai Robin Montgomerytől egyesben, ezzel sorozatban a harmadik versenyén esett ki a nyitókörben.

TENISZ
WTA, Csennai
Páros, 1. forduló a (a 8 közé jutásért)
Udvardy Panna, Isabelle Haverlag (magyar, holland)–Ajukava Mana, Emily Webley-Smith (japán, brit) 6:3, 6:2

WTA 250-es torna női tenisz Udvardy Panna
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