Fucsovics Márton idén már nem versenyez

A világranglistán a 134. helyre visszacsúszott játékos augusztus végén sima vereséget szenvedett a US Open nyitó körében a spanyol Daniel Meridától, majd közölte, hogy le kell állnia egy időre, amely lehet egy hónap vagy akár egy év is.

Közösségi oldalának legfrissebb bejegyzésében, a mellékelt képen a 34 éves teniszező egy kórházi ágyon fekszik.

„Korábban véget ért az idény, mint terveztem. Nem így akartam befejezni, de most az a fontos, hogy gyógyuljak, és erősebben térjek vissza. A munka nem áll meg, köszönöm mindenkinek a támogatást” – írta a posztban.

Fucsovics augusztusban címvédőként indult volna a winston-salemi tornán, de vállsérülése miatt visszalépett, ezzel kiesett a top 100-ból.