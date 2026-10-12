Fucsovics Márton idén már nem versenyez

Véget ért a teniszidény Fucsovics Márton számára aki vállproblémák miatt legutóbb augusztusban versenyzett.
A világranglistán a 134. helyre visszacsúszott játékos augusztus végén sima vereséget szenvedett a US Open nyitó körében a spanyol Daniel Meridától, majd közölte, hogy le kell állnia egy időre, amely lehet egy hónap vagy akár egy év is.
Közösségi oldalának legfrissebb bejegyzésében, a mellékelt képen a 34 éves teniszező egy kórházi ágyon fekszik.
„Korábban véget ért az idény, mint terveztem. Nem így akartam befejezni, de most az a fontos, hogy gyógyuljak, és erősebben térjek vissza. A munka nem áll meg, köszönöm mindenkinek a támogatást” – írta a posztban.
Fucsovics augusztusban címvédőként indult volna a winston-salemi tornán, de vállsérülése miatt visszalépett, ezzel kiesett a top 100-ból.
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