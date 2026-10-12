Nemzeti Sportrádió

Fucsovics Márton idén már nem versenyez

2026.10.12. 09:45
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Fucsovics Márton sérülése nem jött rendbe (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
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sérülés férfi tenisz Fucsovics Márton
Véget ért a teniszidény Fucsovics Márton számára aki vállproblémák miatt legutóbb augusztusban versenyzett.

A világranglistán a 134. helyre visszacsúszott játékos augusztus végén sima vereséget szenvedett a US Open nyitó körében a spanyol Daniel Meridától, majd közölte, hogy le kell állnia egy időre, amely lehet egy hónap vagy akár egy év is.

Közösségi oldalának legfrissebb bejegyzésében, a mellékelt képen a 34 éves teniszező egy kórházi ágyon fekszik.

„Korábban véget ért az idény, mint terveztem. Nem így akartam befejezni, de most az a fontos, hogy gyógyuljak, és erősebben térjek vissza. A munka nem áll meg, köszönöm mindenkinek a támogatást” – írta a posztban.

Fucsovics augusztusban címvédőként indult volna a winston-salemi tornán, de vállsérülése miatt visszalépett, ezzel kiesett a top 100-ból.

 

sérülés férfi tenisz Fucsovics Márton
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