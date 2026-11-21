A magyar szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint az amerikai Justin Liuval ütközött, a balesetet követően pedig meg is műtötték a dél-koreai születésű sportolót.

„Mindez azt jelenti, hogy a vk-sorozat következő két állomását kihagyja, de reményeink szerint a januári Európa-bajnokságon már ismét ott lehet a csapatban” – nyilatkozta Bánhidi Ákos gyorsasági ágazati igazgatója.

Az idény harmadik vk-állomásán kizárólag Moon képviselte a magyar színeket a dél-koreai fővárosban, 1500 méteren továbbjutott a negyeddöntőből, de a másik távon elszenvedett sérülése miatt az elődöntőben már nem tudott rajthoz állni.

A következő két hétvégén Kínában versenyeznek a sportág legjobbjai, a magyarok Sanghajban és Pekingben már teljes csapattal indulnak, Moon helyére Z. Molnár Borisz került.