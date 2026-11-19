A klubhonlap csütörtöki beszámolója alapján az október eleji, Esztergom elleni bajnoki mérkőzésen megsérülő játékost szerdán, Budapesten operálták meg.

„Egyelőre nagyon fáj a műtött lábam, remélem, ez napról napra jobb lesz. Az első és a második lábujjam között a csontok elkezdtek távolodni, azt kellett fixálni: a lábtőcsontok és a lábközépcsontok között lévő stabilizáló szalag elszakadt, ami miatt műtéti helyreállításra volt szükség. Most egy tízcentis csavar van a lábamban”– mondta Petrus, akinek felépülése háromtól öt hónapig tarthat.

A 25 éves játékos így nem lehet ott a magyar válogatottal a decemberi Európa-bajnokságon.

A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)

A felkészülési torna programja

November 27., péntek

18.00: Magyarország–Ausztria

November 28., szombat

16.00: Ausztria–Szlovákia

November 29., vasárnap

16.00: Magyarország–Szlovákia

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)

A magyar válogatott mérkőzései a nagyváradi A-csoportban

December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró

December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia

December 7., 20.00: Magyarország–Izland

Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.