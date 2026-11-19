Női kézilabda NB I: legalább három hónapig nem léphet pályára Petrus Mirtill
A klubhonlap csütörtöki beszámolója alapján az október eleji, Esztergom elleni bajnoki mérkőzésen megsérülő játékost szerdán, Budapesten operálták meg.
„Egyelőre nagyon fáj a műtött lábam, remélem, ez napról napra jobb lesz. Az első és a második lábujjam között a csontok elkezdtek távolodni, azt kellett fixálni: a lábtőcsontok és a lábközépcsontok között lévő stabilizáló szalag elszakadt, ami miatt műtéti helyreállításra volt szükség. Most egy tízcentis csavar van a lábamban”– mondta Petrus, akinek felépülése háromtól öt hónapig tarthat.
A 25 éves játékos így nem lehet ott a magyar válogatottal a decemberi Európa-bajnokságon.
A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)
A felkészülési torna programja
November 27., péntek
18.00: Magyarország–Ausztria
November 28., szombat
16.00: Ausztria–Szlovákia
November 29., vasárnap
16.00: Magyarország–Szlovákia
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)
A magyar válogatott mérkőzései a nagyváradi A-csoportban
December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró
December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia
December 7., 20.00: Magyarország–Izland
Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.