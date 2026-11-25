A klub közleménye szerint a klub kétéves szerződéshosszabbítást ajánlott fel saját nevelésű szélsőnek, melyet ő elfogadott. Az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződése így 2029. június 30-ig érvényes. Petrus Mirtill Debrecenben kezdett el kézilabdázni, még nem volt 18 éves, amikor 2019 szeptemberében bemutatkozott az első osztályban a Szent István SE ellen. Azóta 218 tétmérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben, összesen 501-szer volt eredményes.

„Saját nevelésű játékosként különösen sokat jelent számomra, hogy a szülővárosomban, egy ilyen komoly célokért küzdő klubban kézilabdázhatok – idézte Petrust a DVSC hivatalos honlapja. – Debrecen és a DVSC rengeteget adott nekem az évek során, és szeretnék ebből minél többet visszaadni. Úgy érzem, még nagyon sok lehetőség rejlik ebben a csapatban, és együtt tovább fejlődhetünk, újabb nagy sikereket érhetünk el. A Bajnokok Ligája-szereplés felejthetetlen élmény volt, most pedig az Európa-ligában is komoly céljaink vannak. Számomra különleges motiváció, hogy mindezt ott érhetem el, ahol felnőttem, ahol az otthonom, a családom van. A klub jóban-rosszban mellettem áll, amiért nagyon hálás vagyok. Ez a kötődés számomra sokkal többet jelent egy egyszerű játékos-klub kapcsolatnál.”

A 25 éves balszélső egyébként jelenleg sérülés után lábadozik, miután a múlt héten megműtötték a sérült lábfejét. Emiatt várhatóan további három-öt hónapos kihagyás vár.