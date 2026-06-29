Wimbledon: Udvardy Panna simán, Bondár Anna két meccslabdáról kapott ki a nyitó körben

Egyesben érdekelt versenyzőink közül Udvardy Panna kapta a legnehezebb ellenfelet, a 18. helyen kiemelt Jekatyerina Alekszandrovát. Az viszont pozitívum volt, hogy a magyar teniszező három héttel ezelőtt két szettben legyőzte az orosz riválist 's-Hertogenboschban, tehát szintén füves borításon. Ez a meccs is jól indul a magyar versenyzőnek, mert 1:1-nél brékelt az első lehetőségéből, azonban nem tudta megtartani előnyét, elveszítette az adogatójátékát. A folytatásban mindkettejüknek volt egy-egy játékuk, amikor három bréklabdát hárítottak, majd Udvardy a szettben maradásért adogatott, de nem sikerült neki, Alekszandrova kihasználta a második játszmalabdáját – a hálón megcsúszott labdát nem tudta pályára tenni a kaposvári születésű teniszező.

A 31 éves orosz a második felvonást 3:0-val kezdte, és a magyar játékos nem tudott visszajönni, sőt, 5:2-es hátrányban másodszor is elveszítette a szervagémjét ebben a játszmában, ezzel együtt pedig a mérkőzést is (a második meccslabdánál kettős hibát ütött). Tehát Alekszandrova jutott tovább 79 perc alatt, az ellenfele a thaiföldi Lanlana Tararudi lesz a második körben.

Bár Bondár Anna mérkőzése kezdődött előbb, az övé ért véget később, ugyanis 2 óra 38 percig tartott. Az ellenfele Solana Sierra volt, aki 56. a világranglistán, és tavaly salakon két játszmában legyőzte a magyar játékost. A mostani meccs rengeteg bréket hozott (18-at), az első szett négyet, ebből hármat az argentin teniszező csinált meg, így előnybe került. A második játszma végképp nagyon hektikus volt, az első három gémben egyikük sem tudta hozni a szervagémjét, de ez most Bondárnak kedvezett, aki aztán 3:2-es vezetésénél elbukta az adogatójátékát, azonban rögtön visszabrékelt. 5:4-nél nem sikerült lezárnia a szettet, ám a szeghalmi játékos ismét visszabrékelt, és az utolsó gémben négy bréklabda hárítása után a harmadik játszmalabdáját már kihasználta.

A döntő szettet is visszabrékek jellemezték, ez 4:4-ig kétszer történt meg. Majd Sierra adogatott, de három kettős hibát ütött a gémben, amit így semmire bukott el, Bondár pedig esélyt kapott rá, hogy kiszerválja a meccset. Azonban hiába volt két mérkőzéslabdája, az argentin egyenlített, majd hozta a saját szervagémjét is. A 74. helyen álló játékosunk a meccsben maradásért adogatott, s bár negyven semmije volt, nem tudta tie-breakre menteni a találkozót, és ellenfele első mérkőzéslabdájánál a hálóba ütött. Bondárnak így továbbra sincs győztes összecsapása egyesben a wimbledoni torna főtábláján, melynek második fordulójában Sierra a 7. helyen kiemelt Coco Gauff-fal mérkőzik meg.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES

1. FORDULÓ

Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Pnnna 6:4, 6:2

Sierra (argentin)–Bondár Anna 6:3, 5:7, 7:5

Ostapenko (lett)–Dart (brit) 6:3, 3:6, 6:4

Csang Suaj (kínai)–Andreescu (kanadai) 7:6 (7–3), 7:6 (8–6)

Parks (amerikai)–Dudeney (brit) 6:3, 6:3

Ruzic (horvát)–Semenistaja (lett) 6:3, 3:6, 6:3

Liu (amerikai)–Vandewinkel (belga) 4:6, 6:3, 6:4

Oszaka (japán, 14.)–Jacquemot (francia) 6:1, 7:5

Tararudi (thaiföldi)–Tagger (osztrák) 7:6 (7–3), 5:7, 6:4

Bartunková (cseh)–Stearns (amerikai) 6:4, 3:6, 7:5

Tjen (indonéz)–Fernandez (kanadai, 22.) 6:1, 7:6 (7–3)

Kasatkina (ausztrál)–Xu (brit) 6:2, 3:6, 6:2

Krejcíková (cseh)–Klugman (brit) 6:1, 6:4

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kosztovics (szerb) 6:2, 6:3

Kalinszkaja (orosz, 19.)–Frech (lengyel) 7:6 (7–5), 6:4

Kessler (amerikai)–Olijnikova (ukrán) 6:0, 6:0

Jasztremszka (ukrán)–Ito (japán) 7:6 (7–1), 4:6, 7:5

Andrejeva (orosz, 5.)–Linette (lengyel) 7:5, 6:4

Siniaková (cseh, 32.)–Cseng Csin-ven (kínai) 6:4, 6:4

Muchová (cseh, 10.)–Zaharova (orosz) 6:3, 6:2

Bouzas (spanyol)–Potapova (osztrák, 27.) 6:2, 6:3

Gaszanova (orosz)–Arango (kolumbiai) 6:3, 6:1

Parry (francia)–Jones (brit) 6:4, 6:4

Gauff (amerikai, 7.)–Korpatsch (német) 6:2, 6:1

Korábban

Szavangkev (thaiföldi)–Chwalinska (lengyel, 20.) 2:6, 7:5, 6:2

Pegula (amerikai, 4.)–Vidmanová (cseh) 7:5, 6:3

Sorribes (spanyol)–V. Jiménez (andorrai) 6:2, 6:3

Jovic (amerikai, 16.)–Cristian (román) 7:6 (7–1), 6:0

Bencic (svájci, 11.)–Stojsavljevic (brit) 6:2, 6:1

Vang Hszin-jü (kínai)–Cocciaretto (olasz) 6:3, 2:6, 6:2

Sönmez (török)–Li (amerikai, 28.) 7:5, 1:6, 6:4

Maria (német)–Putyinceva (kazah) 6:4, 6:4