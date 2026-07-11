Összeomlás után feltámadás: a 21 éves Nosková nyerte a cseh házidöntőt Wimbledonban

A történelemben először fordult elő, hogy két cseh játékos mérkőzzön meg egyesben Grand Slam-torna döntőjében. A 29 esztendős Karolína Muchová egyszer már járt GS-fináléban, a 2023-as Roland Garroson három szettben kapott ki Iga Swiatektől, emellett az Australian Openen egyszer, a US Openen kétszer volt elődöntős, Wimbledonban viszont még a négy közé is először jutott be. A 21 éves Linda Nosková eddigi legnagyobb eredménye Grand Slam-versenyen a 2024-es Australian Open-negyeddöntő volt.

A két játékos honfitársként nyilván jól ismeri egymást, ennek ellenére eddig csak egy hivatalos meccsük volt egymás ellen: tavaly a US Open harmadik fordulójában Muchová három szettben diadalmaskodott. Emellett a 2024-es párizsi olimpián együtt indultak párosban, ahol a negyedik helyen végeztek.

Mindkét teniszező idegesen, sok hibával kezdte a döntőt, és némi meglepetésre Nosková tűnt kicsit higgadtabbnak, aki már a második fogadójátékában két bréklabdához jutott – az első Muchová ásszal hárította, a másodikat viszont szép játékkal kihasználta a 2004-es születésű teniszező. Ezt követően nagyobb gond nélkül hozták a szervagémjeiket, majd 5:2-nél Muchová semmi 40-re állt, de hárította a három játszmalabdát. Nosková a jó tenyeresének köszönhetően újabb sanszhoz jutott, ám jött egy ász a másik oldalról, hogy aztán meglegyen az ötödik szettlabdája is, amit egy remek átemeléssel már kihasznált a fiatalabb cseh játékos (6:2).

Karolína Muchová csak elodázni tudta honfitársa győzelmét, megakadályozni nem (Fotó: Getty Images)

A második szettben Nosková love game-mel nyitott, de a második adogatójátékában bajba került, 15:40-ről kellett visszakapaszkodnia. Ez két jó adogatással sikerült, majd a következő bréklabdát is hárította – bár ehhez már kellett ellenfele rontása is –, majd a gémet is behúzta. A hatodik gémben Muchová inogott meg, 15:30-nál csúnya outot ütött, majd a bréklabdánál a hálóba vágta a labdát, így a második játszmában is brékhátrányba került. Nosková újabb love game-mel erősítette meg brékelőnyét, a következő játékban pedig 30 mindnél meccslabdához juthatott volna, de a hálóba ütött. Honfitársa ugyanígy tett a következő két labdamenetben, azonban Nosková hasonló hiba miatt nem tudott élni az első mérkőzéslabdájával. Muchová aztán újfent a hálóba vágta a labdát, de egy jó második szervának köszönhetően hárította a második meccslabdát, majd egy rövidítéssel a harmadikat is, és végül nagy nehézségek árán mérkőzésben maradt.

Noskovának szerválnia kellett a bajnoki címért, és bár 30 semmiig eljutott, két rontás miatt egyenlő lett, majd Muchová bréklabdához segítette magát. Nosková hárította, majd a következőt is, és egy pontos tenyeressel meglett a negyedik meccslabdája, ekkor viszont kettős hibát vétett. Újabb bréklabda jött, melyet ásszal oldott meg, és ugyanígy tett a következő háromnál (!) is, a hetedik bréklabdánál viszont már széleset ütött. Muchová ezzel „életben maradt”, de az ötödik meccslabdát is hárítania kellett, azt követően pedig egyenlített. Nosková összeomlott, a szervagémjéban 30 semmi után zsinórban négyet rontott, ezzel pedig brékhez juttatta riválisát, akinek ezért nem igazán kellett megdolgoznia. A szettért viszont igen, ezt pedig különösebb gond nélkül megoldotta Muchová (5:7).

A döntő játszma első gémjére nehezen tudta rendezni a sorait Nosková, de három bréklabdát hárítva – mindegyik pontot ő csinálta meg – hozta az adogatójátékát, majd el tudta venni ellenfele szervagémjét is. Újabb nehéz adogatójáték következett Noskovának, ám egy bréklabdát hárítva megnyerte, ezzel ellépett 3:0-ra. A következő négy gémben egyikük sem került bajba adogatóként, majd Muchová ismét a meccsben maradásért szervált, és ezt a feladatot love game-mel abszolválta. Újabb sorsdöntő játék jött, és Nosková 30:15-nél ászt ütött, ezzel újabb két mérkőzéslabdához jutott, majd az elsőt – összességében a hatodikat – megcsinálta, miután remek szervájánál Muchová csak beleérni tudott a labdába (6:3).

Linda Nosková tehát kiheverte a második játszmában történt összeomlását, és – 2 óra 28 perc játék után – 21 évesen élete első GS-döntőjében felült Wimbledon trónjára, amivel a trófea mellé 3.6 millió fontot (1.5 milliárd forint) is kap.

Linda Nosková átvette Katalin hercegnétől a serleget (Fotó: Getty Images)

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Nosková (cseh, 9.)–Muchová (cseh, 10.) 6:2, 5:7, 6:3