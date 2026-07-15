Bondár maratoni csata után kiesett a nyolcaddöntőben Jászvásáron

A világranglistán 73. magyar teniszező harmadszor találkozott szlovén riválisával, Tamara Zidansekkel, aki jelenleg 148. a WTA rangsorában, de legjobbjaként a 22. helyen is állt. A korábbi két meccsüket is salakon vívták, és mindkétszer Bondár nyert.

Most Zidansek kezdett jobban, rögtön elvette ellenfele adogatását, és 5:3-ig tartotta az előnyét. Ekkor Bondár hozta a saját szervajátékát, majd a mérkőzés során először brékelt, a szett végül rövidítéssel zárult. Ebben sokáig a magyar játékos vezetett, 5–3-as előny után azonban már csak a szlovén teniszező csinált pontot, így bő egy óra játék után ő került előnybe.

A második játszmában Zidansek ellépett, 3:0-ra, majd 4:1-re vezetett, Bondár azonban visszakapaszkodott, és ismét egyenlített, majd 4:5-ös állásnál mérkőzéslabdát hárított. 6:5-ös vezetésénél már a szettért adogathatott, de nem járt sikerrel, így ezt a játszmát is tie-break zárta. Ebben újra 5–3-ra Bondár vezetett, aki ezúttal sikeresen tartotta meg előnyét, és a második játszmalabdáját kihasználva – a közel 80 perces szett végén – kiegyenlített.

A döntő felvonásban 3:3 után három brék következett, a szlovén pedig 5:4-nél a meccsért adogathatott. Zidanseknek újabb mérkőzéslabdája volt, de Bondár ezt is hárította, újfent egyenlített, amikor azonban a rivális 6:5-nél megint a győzelemért szervált, a harmadik meccslabdánál már tehetetlen volt.

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR (283 ezer dollár, salak)

NYOLCADDÖNTŐ

Tamara Zidansek (szlovén)–Bondár Anna (7.) 7:6 (7–5), 6:7 (5–7), 7:5