Messi: Mondhatnak bármit, semmit nem adnak nekünk ingyen

„Ez a világbajnokság hihetetlen, és fantasztikus érzés, hogy ismét a döntőben vagyunk. Az argentinoknak ugyanazt mondom, amit Katarban is mondtam: élvezzétek ki, ez a csapat soha nem fog csalódást okozni nektek” – idézi Lionel Messit az AS.com.

Anglia hiába vezetett, Argentína a 85. és a 92. percben is betalált, ezzel fordított. Messi a győzelemből két gólpasszal vette ki a részét, így már nyolc góllal és négy assziszttal vezeti a góllövőlistát. „Ez egy őrült világbajnokság és ismét ott vagyunk a vb-döntőben. Már négy éve élvezzük a világbajnoki címet és most visszajuttattuk Argentínát a legjobb kettő közé. Ma megtettük az utolsó lépést, és elértük, amit mindannyian akartunk. Most már Isten kezében van a sorsunk. Élvezzétek ezt a pillanatot annyira, amennyire mi is.”

„Bár csak egy labdarúgó-mérkőzés volt, a himnusz elhangzásának pillanatától kezdve valami különlegeset éltünk át. Ez nem csupán egy újabb győzelem volt, az argentin nép kétségbeesetten vágyott erre. Az elmúlt négy évben mi voltunk a világ legjobb csapata, akár tetszik ez az embereknek, akár nem, és bármit is mondjon bárki. Ezt a státuszt saját kemény munkánkkal érdemeltük ki. Mondhatnak bármit, semmit nem adnak nekünk ingyen” – utalt Messi arra, hogy sokak szerint a FIFA sokszor az argentinoknak kedvez.

A nyolcszoros aranylabdás támadó így zárta gondolatait: „Elképesztő, amit elértünk, ez egyeseket elszomoríthat. Versenyzünk, küzdünk, és jól is játszunk – nézzék csak meg, hogyan játszottunk ma: domináltunk Anglia ellen, miközben vesztésre álltunk… Büszke vagyok, és örülök, hogy boldoggá tehettem az összes argentin szurkolót. Majdnem egy éve készülök erre a világbajnokságra. A decembert Argentínában töltöttem, reggel és délután is edzettem, mert tudtam, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobb formában érkezzek”.