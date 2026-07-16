Nemzeti Sportrádió

„A vereség az utóbbi hatvan év legfájdalmasabb kudarca” – angol sajtóvisszhang

R. P.R. P.
2026.07.16. 08:43
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Thomas Tuchel (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 Thomas Tuchel Argentína
Az angol sajtó elsősorban a szövetségi kapitány Thomas Tuchelt vonja felelősségre azért, hogy Anglia vezetésről kikapott Argentínától a labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében.

BBC: a vb-elődöntős vereség az utóbbi hatvan év legfájdalmasabb kudarca

A BBC szerint az 1966-os vb-győzelem óta tartó fájdalom – elmaradt vb- és Eb-aranyak – most már több mint hatvan éve tart, és hogy a mostani kudarc az argentinok ellen a legfájdalmasabb. 

„Az angol játékosok és a kapitány Thomas Tuchel a halhatatlanság küszöbén álltak Anthony Gordon ötvenötödik percben szerzett góljával. Azonban a szorítás enyhült Tuchel katasztrofális döntései miatt, és emiatt a Lionel Messi vezette támadások egyre nagyobb hullámokat gerjesztettek.”

Sky Sports: Thomas Tuchel Anglia szerencsejátékosa

Az internetes médium is elsősorban Thomas Tuchel felelősségét említi, utalva a vezetés megszerzése után a túlságosan defenzív játékot eredményező cserékre.

„Thomas Tuchel Anglia szerencsejátékosa. Ez olyan csapat volt, amelyet kevesen választottak volna. A Háromoroszlánosok kapitányának túlságosan merész fogadása a világbajnoki döntőbe került. (…) Tuchelt azért alkalmazták, hogy a következő szintre emelje a csapatot. Southgate irányítása alatt Anglia legyőzte azokat a csapatokat, amelyeket le kellett győznie, és összeomlott, amikor az ellenfél számított esélyesebbnek. Ebben a tekintetben semmi sem változott.”

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„Anglia szövetségi kapitányától azt várták, hogy kiűzze a félelmet a csapatból, a vezetők gyakorlatiasak. Anglia csak túlélni akart – megmaradt ez a betegség.”

The Independent: Thomas Tuchel berezelt

Az Independent rámutat, hogy Tuchel ugyanazt a védekező taktikát alkalmazta, amelyet Mexikó ellen a nyolcaddöntőben, csakhogy most Argentína volt az ellenfél.

„Anglia valahogy lemaradt a világbajnoki döntőről, mert Thomas Tuchel berezelt. Anglia valószínűleg nem győzte le volna Spanyolországot a döntőben, de szép lett volna látni, hogy legalább van rá lehetőség. Ehelyett Tuchel csökkentette a csapat esélyeit. (…) Amikor minden Anglia mellett szólt, a szövetségi kapitány bizarr módon ugyanazt a taktikát alkalmazta, amelyet Mexikó ellen a nyolcaddöntőben. Kivéve, hogy Anglia tizenegy emberrel volt a pályán, és hogy Argentína nem Mexikó. Az argentinoké a történelem legjobb játékosa, akinek most megvan az esélye a második világbajnoki címre is.”

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