Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe Jászvásáron

A világranglistán 71. Udvardy Panna az első játszmában négyszer is elveszítette az adogatójátékát a 142. helyen rangsorolt riválisával szemben. A folytatás sem alakult jól, egy újabb brékkel 3:1-re lépett el Kawa, ám bizonytalan volt. A hajrára 5:5-tel fordultak, ekkor viszont Udvardy brékelt, és végül egyenlített.

A záró felvonásban a magyar játékos nagyszerűen teniszezett, háromszor brékelt, s végül magabiztosan lezárta az 1 óra 51 percig tartó összecsapást.

Udvardy a negyeddöntőben a spanyol Paula Badosával (115.) találkozik, aki tavaly elődöntős volt az ausztrál nyílt bajnokságon.

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR (283 ezer dollár, salak)

NYOLCADDÖNTŐ

Udvardy Panna (5.)–Katarzyna Kawa (lengyel) 1:6, 7:5, 6:2