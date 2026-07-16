Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe Jászvásáron

Az ötödik helyen kiemelt Udvardy Panna három játszmában legyőzte a lengyel Katarzyna Kawát a romániai Jászvásáron (Iasi) zajló, 283 ezer dollár (88.4 millió forint) összdíjazású salakpályás női tenisztorna csütörtöki nyolcaddöntőjében.
A világranglistán 71. Udvardy Panna az első játszmában négyszer is elveszítette az adogatójátékát a 142. helyen rangsorolt riválisával szemben. A folytatás sem alakult jól, egy újabb brékkel 3:1-re lépett el Kawa, ám bizonytalan volt. A hajrára 5:5-tel fordultak, ekkor viszont Udvardy brékelt, és végül egyenlített.
A záró felvonásban a magyar játékos nagyszerűen teniszezett, háromszor brékelt, s végül magabiztosan lezárta az 1 óra 51 percig tartó összecsapást.
Udvardy a negyeddöntőben a spanyol Paula Badosával (115.) találkozik, aki tavaly elődöntős volt az ausztrál nyílt bajnokságon.
WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR (283 ezer dollár, salak)
NYOLCADDÖNTŐ
Udvardy Panna (5.)–Katarzyna Kawa (lengyel) 1:6, 7:5, 6:2
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