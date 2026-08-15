Nemzeti Sportrádió

Mindhárom élvonalbeli csapat továbbjutott szombaton az Olasz Kupában

R. P.R. P.
2026.08.15. 23:21
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A Venezia is továbbjutott (Fotó: Facebook/Venezia FC﻿)
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Olasz Kupa Udinese Venezia Torino
A labdarúgó Olasz Kupa 1. fordulójában a pályára lépő mindhárom élvonalbeli együttes továbbjutott szombaton, mindannyian egyetlen góllal győzték le másodosztályú ellenfelüket.

 

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esből 3–4
Udinese–Padova (II.) 1–0
Venezia–Modena (II.) 3–2
Torino–Carrarese (II.) 1–0

 

Olasz Kupa Udinese Venezia Torino
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