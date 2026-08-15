Mindhárom élvonalbeli csapat továbbjutott szombaton az Olasz Kupában
A labdarúgó Olasz Kupa 1. fordulójában a pályára lépő mindhárom élvonalbeli együttes továbbjutott szombaton, mindannyian egyetlen góllal győzték le másodosztályú ellenfelüket.
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esből 3–4
Udinese–Padova (II.) 1–0
Venezia–Modena (II.) 3–2
Torino–Carrarese (II.) 1–0
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