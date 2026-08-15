Nemzeti Sportrádió

Lovas Világjátékok: Kaizinger az 53., Doerfer az 54. a terepverseny után lovastusában

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.15. 21:20
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Kaizinger Balázs (Fotó: Magyar Lovassport Szövetség/FB)
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Kaizinger Balázs Doerfer Noémi lovas világjátékok lovassport
A párizsi olimpikon Kaizinger Balázs (Clover 15 nyergében) az 53., Doerfer Noémi (Piltown Harry) az 54. helyen áll a lovastusa második száma, a terepverseny után a németországi Lovas Világjátékokon, Aachenben.

Kaizinger Balázs a díjlovaglást követően 60., Doerfer Noémi pedig a 83. volt, azaz mindketten előre léptek. A megerőltető második szám megrostálta a 87 fős mezőnyt, a vasárnap sorra kerülő díjugratásra 65-en maradtak.

A lovastorna női versenye a csütörtöki kötelezőt és a pénteki technikai részt követően szombaton a kűrrel ért véget. Ebben Németh Blanka Belascóval a 40. helyen, Somogyi Eszter pedig Qu De L'Isle-lel a 42. helyen végzett. A nap legjobbjának Alice Layher (FBW Candy) bizonyult Kathrin Meyer (Capitain Claus Old) és Annemie Szemes (Rubinio 71) előtt. A dobogósok mindhárman németek.

A csapatversenyben a Somogyi Eszter, Németh Blanka, Gaál Mária, Szikra Jázmin, Krizmájer Dorka és Farkas Boglárka alkotta magyar együttes a kűrben a 12. helyen végzett a 16 alakulatot felvonultató mezőnyben. A döntőt vasárnap rendezik.

Magyar versenyzők a későbbiekben díjugratásban (vadászugratás), fogathajtásban és paradíjlovaglásban lesznek érdekeltek.

 

Kaizinger Balázs Doerfer Noémi lovas világjátékok lovassport
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