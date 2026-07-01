Bravúr a javából: Fucsovics legyőzte a 16. kiemeltet Wimbledonban

Nem kezdte rosszul a 16. kiemelt Learner Tien elleni 2. fordulós mérkőzését az All England Club 12-es pályáján Fucsovics Márton, aki az első játszma negyedik játékában elnyerte az amerikai szervagémjét, igaz, 4:2-es vezetésénél ő is elvesztette a sajátját. A két teniszező ezzel fel is hagyott a „meglepetésekkel”, s eljutott 6:6-ig, jött a tie-break, amely szintén kiélezett küzdelmet hozott, ebben 8–6-ra Tien nyert, ezzel a szett is az övé lett.

A második etapban Fucsovics rögtön az első adogatójátékát elbukta, de azonnal visszavágott, sőt, Tien következő szervagémje után már ő volt fórban. A magyar játékos 5:4-nél a játszmáért szerválhatott, s noha három bréklabdát is hárítania kellett – a másodikat zseniális elütéssel hatástalanította –, nagyon összeszedett játékkal hozta a kulcsfontosságú játékot, kiegyenlítve a szetteket tekintve.

A harmadik felvonásban 1:0-nál megint Tiené volt az első brék, Fucsovics szempontjából különösen fájó, hogy úgy jött össze az amerikainak, hogy honfitársunk kettős hibát ütött. A magyar versenyző így megint kapaszkodhatott, és vállfájdalmai miatt a szervái is cserbenhagyták – az első négy adogatógémjében nem kevesebb mint tíz bréklabdát kellett (volna) hárítania –, de a szíve és ritörnjei nem, így sikerült visszavágnia a 3:0-s előnytől talán kissé elkényelmesedő tengerentúlinak. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy eljussanak a rövidítésig, amelyben Fucsovics három minibréket is csinált – eggyel többet, mint ellenfele, és 7–4-re megnyerte a tie-breaket, 7:6-ra pedig a játszmát.

A negyedik menetben Tien egyből elvette honfitársunk adogatógémjét, aki azonban rögtön megbosszulta a nála tizennégy évvel fiatalabb amerikai szemtelenségét, duplán adva vissza a kölcsönt – Tien problémáit tovább fokozta, hogy ápolni is kellett. Fucsovics 5:2-es vezetésénél egy megnyert szervajátékra még futotta az ellenfélnek, ám a magyar a meccsért adogathatott, és harmadik mérkőzéslabdáját kihasználva legyőzte a nála 59 hellyel előrébb rangsorolt riválist.

Fucsovics Márton a következő körben bosszút állhat honfitársáért, ellenfele ugyanis a Marozsán Fábiánt simán megverő spanyol Alejandro Davidovich lesz.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Learner Tien (amerikai, 16.) 6:7 (6–8), 6:4, 7:6 (7–4) 6:3