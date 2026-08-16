Lehetséges, hogy műteni kell Böde Dánielt – sajtóhír

A hírportál információi szerint a 39 esztendős Böde Dániel izomszakadást szenvedett, emiatt pedig úgy tűnik, hónapokon át nem lesz bevethető. A Csakfoci cikkében arról is írnak, a közeljövőben dől el, hogy a 25-szörös válogatott csatárt műteni is kell-e.

A rutinos játékos idén tél végén, tavasz elején részleges izomszakadás miatt szorult kényszerpihenőre, ezt követően visszatért a pályára. Idén nyáron egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával.

NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 14., péntek

Kispest-Honvéd FC–Vasas FC 1–2

Augusztus 15., szombat

Újpest FC–MTK Budapest 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1

Augusztus 16., vasárnap

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 17., hétfő

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport