Nemzeti Sportrádió

Lehetséges, hogy műteni kell Böde Dánielt – sajtóhír

V. J.V. J.
2026.08.16. 00:04
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Jó kérdés, mikor térhet vissza a pályára Böde Dániel (Fotó: Dömötör Csaba)
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NB I Paks Böde Dániel
A labdarúgó NB I-ben szereplő Paks csatára, Böde Dániel izomszakadást szenvedett és akár műtétre is szorulhat – értesült a Csakfoci.

A hírportál információi szerint a 39 esztendős Böde Dániel izomszakadást szenvedett, emiatt pedig úgy tűnik, hónapokon át nem lesz bevethető. A Csakfoci cikkében arról is írnak, a közeljövőben dől el, hogy a 25-szörös válogatott csatárt műteni is kell-e.

A rutinos játékos idén tél végén, tavasz elején részleges izomszakadás miatt szorult kényszerpihenőre, ezt követően visszatért a pályára. Idén nyáron egy évvel meghosszabbította szerződését csapatával.

NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 14., péntek
Kispest-Honvéd FC–Vasas FC 1–2
Augusztus 15., szombat
Újpest FC–MTK Budapest 1–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport

 

NB I Paks Böde Dániel
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