Kriszt Sarolta: Nem izgultam, éretten tudtam végigcsinálni az egészet
– Mi volt a legjobb pillanata a két napnak?
– Az egész egyben. Egyáltalán nem izgultam, éretten tudtam végigcsinálni az egészet. Amikor ott ültem a call roomban a nagy nevek között, elkezdtem azt érezni, hogy itt a helyem – árulta el Kriszt Sarolta, a hétpróba Eb-6. helyezettje.
– Hogyan gondolkodott a 800 méter előtt az elérhető helyezésekről?
– Szerintem nem nagyon volt esélyem előre lépni, csak akkor, ha valami nagyon extra történik. A célom az volt, hogy az egyaránt erős futó lengyel Adrianna Sulek-Schubertet és az olasz Sveva Gerevinit belátható távolságon belül tartsam. Eredetileg a lengyel mögött akartam haladni, de aztán elment az olasz, onnantól rá kellett tapadnom.
– Bejött az az elképzelése, hogy a második nap az erőssége. Ki tudott belőle hozni mindent?
– A távol nagyon jól sikerült, szerencsénk is volt a széllel. A gerelyre ugyanez nem igaz, de azért az is jól ment. A nyolcszázzal az idén történt valami, amiért nem megy olyan extrán, mint tavaly. De ez most nem egy megszokott nyolcszázas futás volt, a célom annyi volt vele, hogy megtartsam a hatodik helyet.
– Mit jelent önnek, hogy nagy elődje, Krizsán Xénia U23-as országos csúcsát is megdöntötte?
– Xénit kicsiként már akkor is figyeltem, amikor még nem is hétpróbáztam. Durva belegondolni, hogy már elsőéves U23-asként megdöntöttem a rekordját, bízom benne, hogy nemsokára a felnőttcsúcsát is meg tudom majd dönteni.
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP
HÉTPRÓBA
800 M (UTOLSÓ SZÁM) EREDMÉNYE
1. Emma Oosterwegel (holland) 2:10.87 perc
2. Sveva Gerevini (olasz) 2:11.11
3. Kate O'Connor (ír) 2:11.74
...6. Kriszt Sarolta 2:12.93
A HÉTPRÓBA VÉGEREDMÉNYE
Európa-bajnok: Kate O’Connor (Írország) 6751 pont
2. Emma Oosterwegel (Hollandia) 6713
3. Sofie Dokter (Hollandia) 6664
4. Annik Kälin (Svájc) 6630
5. Sophie Weissenberg (Németország) 6496
6. Kriszt Sarolta 6407
Szűcs Szabina a gerelyhajítás után visszalépett