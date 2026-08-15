Kosárlabda: javított a németek ellen az U16-os leányválogatott az Eb-n

Az első meccsen a szlovénoktól elszenvedett vereség után a magyar csapat szombat este a németekkel találkozott a második csoportmeccsén az U16-os leány kosárlabdázók romániai Európa-bajnokságán. Meszler Balázs együttese szinte végig vezetve a mérkőzésen,

nagyon magabiztosan nyert, és 82–55-re legyőzte a német válogatottat Pitesti-ben.

A mezőny legjobbjaként Székely Lia 17 pontig jutott.

Folytatás vasárnap délután a litvánok ellen.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

Csoportkör, második mérkőzés

Magyarország–Németország 82–55 (24–14, 22–8, 24–21, 12–12)

Magyarország: Samson-Érckövi 11, Székely 17/15, Szalai 4, Horváth 4, Halasy 10/6. Csere: Forray 8/3, Szentesi 2, Mogyoródi 2, Pomsár 8, Mara 10, Ujhelyi 4, Hölzl-Szabó 2.

Németország: Blanarik 10/6, Rink 3, Schrader -, Zentgraf 8, Prowaznik 8. Csere: Coaja 4, Schlechter 2, Atsur 3, Förster 7/3, Bajai 4, Körbel -, Koloszar 6.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)