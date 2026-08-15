Nemzeti Sportrádió

Bánusz döntetlennel, Dudin és az Európa-bajnok Blübaum is győzelemmel kezdett a rangos nagykanizsai sakktornán

R. P.R. P.
2026.08.15. 23:00
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Címkék
Bánusz Tamás sakk Matthias Blübaum Kanizsa Open 2026 Dudin Gleb
Dudin Gleb győzelemmel, Bánusz Tamás döntetlennel kezdte meg a Kanizsa Open nemzetközi sakktornát, amely egyben nyílt magyar bajnokság.

Magyarországon régen látott erősségű mezőny kezdte meg a versenyt szombaton Nagykanizsán. Az esemény nemcsak a magyar bajnoki cím miatt fontos, hanem mert része a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoki kvalifikációs sorozatának is. Az összedíjazás 70 ezer euró (25.4 millió forint).

Az A-csoportba 226 résztvevő nevezett, a viadalt kilenc fordulón keresztül svájci rendszerben vívják. A kétszeres Európa-bajnok Matthias Blübaum a legnagyobb név, de játszik az indiai Pranesh Munirethinam, aki nemrég a világbajnok Dommaraju Gukesht is legyőzte.

Az első körben a magyar olimpiai csapatban is helyet kapók közül Bánusz Tamás döntetlennel, Dudin Gleb győzelemmel kezdett. A sztárok közül az értékszámok szerint elsőként rangosorol Blübaum is megnyerte a partiját.

Folytatás vasárnap.

 

Bánusz Tamás sakk Matthias Blübaum Kanizsa Open 2026 Dudin Gleb
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