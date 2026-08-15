Egyelőre Istókovics István a legjobb magyar a nyirádi Vörös Katlanban

A két időmérőt és az első előfutamot bonyolították le az FIA autókrossz Európa-bajnokság 7. fordulójának első versenynapján a Nyirád Racing Centerben. A hét magyar induló közül a Super Buggy kategóriában nevező Istókovics István várhatja a legelőkelőbb helyről a vasárnapi záró napot. Pedig az időmérőkön folyamatosan technikai problémával küzdött a pilóta, amit még a franciaországi kontinensbajnoki futamról hozott magával. Az autóban szaggatott a motor, kihagyott a gyújtás, azonban a szerelők meglelték a probléma forrását. Egy belső kábelszakadás miatt az időmérőkön egy elfogadható kört tudott teljesíteni. Miután kicserélték a sérült kábelt, a versenygép az első előfutamban már kiválóan működött. A rajt utáni kavarodásból némi szerencsével jött ki Istókovics, akit a második helyen intettek le előfutamában.

„A hatodik helyről indultam, ami nem túl egyszerű feladat. Egy pici szerencsém is volt a futamban, az előttem haladó ugyanis ötven méterrel a fékpont előtt befékezett, egy picit hozzáértem, és ketten összefutottak utána. Örülök ennek a második helynek, de még nem történt semmi, nem nyertem semmit, van egy jó vasárnapi pozícióm” – nyilatkozta a futamot követően Istókovics István, aki a hatodik pozíciót foglalja el a kategóriában.

A tavalyi döntőben szenzációs harmadik helyet szerző Tóth Richárdnak nem volt szerencséje, a belga Michael Küches ráfutott az első kanyarban, ezzel véget is ért mindkettőjük versenye.

A negyvenöt versenyzőt felvonultató Crosscar kategóriában három magyar is érdekelt volt. Az FIA ralikrossz Európa-bajnokságon edződő Horváth Ottónak saját bevallása szerint is szoknia kell a népes mezőnyt, és összesítésben a huszadik helyen áll. Az eddig a Super Buggyban pallérozódó Klenáncz Szabolcsnak pedig az új kategóriát kell megszoknia.

Klenáncz Szabolcs (Fotó: Murányi Gábor/SpeedLight Photo Agency )

„A Super Buggyhoz képest az a legfurcsább, hogy ha itt hibát követsz el, máris hárman-négyen elmennek, míg a Super Buggyban van egy kis tartalék, jobban ki lehet használni az autó adottságait. Jobban lehet megtámasztani a gépet, jobban lehet elfordulni. A Crosscar kategóriában nagyon pontosan kell menni, kiszámíthatatlan minden, egy rossz gázpedálnyomás, és egyszerűen nem ott vagy, ahol lenned kellene” – mondta a nap végén Klenáncz Szabolcs, hozzátéve: nagyon sok van még az autóban. Klenáncz előfutamában némi szerencsével a harmadik pozícióban ért célba, miután az első három versenyző összeakadt a rajt után. Az összetettben a tizennegyedik helyet foglalja el, nála is előrébb van Kelő Gere Ádám, aki a tizenegyedik.

Az első időmérőn csak a tizennegyedik időt futotta, mivel az utolsó csoportban kvalifikálóknak már nagyon poros volt a pálya. A második időmérőn viszont az első csoportba került, és a frissen locsolt murván összehozott egy kilencedik helyet. Az előfutamban erős ellenfelek vártak rá, de abszolút helytállt a május végi nyirádi ralikrossz Európa-bajnoki futamon parádés második helyet szerző pilóta.

„Úgy gondolom, hogy nagyon jó napot zártunk, hiszen az Európa-bajnok Iván Chinchillával, illetve az idén az összetett dobogós pozícióért harcoló Vincent Mercier-vel tudtam egy futamban menni, és egész jó tempónk volt. Az utolsó két körben kicsit lemaradtam, miután volt egy elváltásom, és ezek után próbáltam óvatosabban autózni. A spotterem, Kárai Tamás is mondta, hogy le vannak maradva az ellenfelek, így próbáltam picit a gumival is spórolni. Ez a harmadik hely egy igen erős mezőnyben megszerzett harmadik hely, remélem, ilyen lesz a folytatás is” – foglalta össze az előfutamában történteket Kelő Gere Ádám. A pilótának ezen a versenyen a korábbi autókrossz Európa-bajnok, de már régóta a ralikrossz Európa-bajnokságon vitézkedő Kárai Tamás segíti a versenyzését.

Kelő Gere Ádám (Fotó: Murányi Gábor/SpeedLight Photo Agency )

A többi magyar közül a Buggy 1600-ban Varga Péter összesítésben a tizenhatodik, a Junior Buggy kategóriában ifjabb Istókovics István a tizennegyedik. Utóbbinak az előfutamában hátulról nekiment egy német versenyző, így utolsóként intették le a kockás zászlóval.

Folytatás vasárnap nyolc órától a második és a harmadik előfutamokkal, 13.20-tól pedig jönnek az elődöntők és döntők, remélhetőleg magyar versenyzőkkel is.

A záró nap versenyeit a Youtube Telekom Live-on élőben is figyelemmel követhetik.