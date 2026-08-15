Nemzeti Sportrádió

Az Alavés hajrában kiharcolt győzelmével kezdődött a spanyol bajnokság

H. Á.H. Á.
2026.08.15. 22:32
null
Nahuel Tenaglia fejesgóljával kezdődött az idény (Fotó: Getty Images)
Címkék
Alaves Getafe spanyol bajnokság La Liga
Szombat este elkezdődött a 2026–2027-es spanyol bajnoki labdarúgóidény: az első meccsen az Alavés úgy győzte le 3–0-ra a Getafét, hogy az első gólját csak a 73. percben szerezte, a második kettőt pedig a rendes játékidő ráadásában.

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)

AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: RC Deportivo–Elche
Augusztus 19., szerda
21.00: Atlético Madrid–Málaga
Augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Betis
Augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna
21.00: Barcelona–Bilbao

 

Alaves Getafe spanyol bajnokság La Liga
Legfrissebb hírek

Rutin, magabiztosság, támogatás – Gulácsi Péter nagy értéke lehet a Villarrealnak

Spanyol labdarúgás
11 órája

José Mourinho második eljövetele elég lesz a Barca trónfosztásához?

Spanyol labdarúgás
2026.08.14. 18:29

„Hamis hírekkel rombolják a megítélésemet” – kiakadt a Barcelona holland középpályása

Spanyol labdarúgás
2026.08.14. 16:09

Gombafertőzés miatt elhalasztották a Celta–Osasuna spanyol bajnokit

Spanyol labdarúgás
2026.08.13. 14:21

Súlyosan megsérült a Barca fiatal szélsője, kútba esett a kölcsönadása – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.08.10. 19:12

Pikáns portugál recept védekezéssel, gyors átmenetekkel – fókuszban a Real Madrid játéka Mourinhóval

Spanyol labdarúgás
2026.08.09. 11:02

Yaakobishvili Áron iránt érdeklődik a Racing Santander – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.08.06. 10:42

LA LIGA 2026–2027 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Spanyol labdarúgás
2026.08.05. 10:18