Az Alavés hajrában kiharcolt győzelmével kezdődött a spanyol bajnokság

Szombat este elkezdődött a 2026–2027-es spanyol bajnoki labdarúgóidény: az első meccsen az Alavés úgy győzte le 3–0-ra a Getafét, hogy az első gólját csak a 73. percben szerezte, a második kettőt pedig a rendes játékidő ráadásában.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)

Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.) AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: RC Deportivo–Elche

Augusztus 19., szerda

21.00: Atlético Madrid–Málaga

Augusztus 25., kedd

21.00: Valencia–Betis

Augusztus 26., szerda

21.00: Real Madrid–Real Sociedad

Augusztus 27., csütörtök

20.30: Celta Vigo–Osasuna

21.00: Barcelona–Bilbao