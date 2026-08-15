Az Alavés hajrában kiharcolt győzelmével kezdődött a spanyol bajnokság
Szombat este elkezdődött a 2026–2027-es spanyol bajnoki labdarúgóidény: az első meccsen az Alavés úgy győzte le 3–0-ra a Getafét, hogy az első gólját csak a 73. percben szerezte, a második kettőt pedig a rendes játékidő ráadásában.
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Alavés–Getafe 3–0 (Tenaglia 73., M. Díaz 90+1., M. Rodríguez 90+4.)
Sevilla–Rayo Vallecano 2–1 (Guridi 52. – 11-esből, Peque 90+7. – 11-esből, ill. Álvaro García 4.)
AZ 1. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: RC Deportivo–Elche
Augusztus 19., szerda
21.00: Atlético Madrid–Málaga
Augusztus 25., kedd
21.00: Valencia–Betis
Augusztus 26., szerda
21.00: Real Madrid–Real Sociedad
Augusztus 27., csütörtök
20.30: Celta Vigo–Osasuna
21.00: Barcelona–Bilbao
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