Atlétikai Eb: hatodik lett a női 4x100-as magyar váltó a döntőben!

Megjöttek a nézők az Európa-bajnokság záró hétvégéjére. Már csütörtök este is sokan voltak az Alexander Stadionban, köszönhetően az íreknek, akik hazai pályát teremtettek a 800-as megnyerő Mark Englishnek és a 200-on ezüstérmes Rhasidat Adelekenek. Pénteken és szombaton a hétpróba egyik esélyese Kate O’Connor volt, ezért az írek maradtak, de megérkeztek a valóban otthon lévő brit nézők is.

Birminghamben az elmúlt napokban tapasztalt hőséghez képest már péntek este is hűvösebb volt, szombat délelőtt is élhető idő volt a versenyek alatt. A női 4x100-as váltónk már délelőtt megmutatta a benne rejlő potenciált, Takács Boglárka és Kozák Luca két fiatal 19 évessel az oldalán, Szentgyörgyi Zitával és Brucker Lilivel semmisítette meg a május óta fennálló 43.32-es országos csúcsot.

Az elődöntőben mindannyian jól futottak, másképp nem lehet öt tizedet faragni és 42.84 alatt körbevinni a botot. A futamunkban két favoritnak, a német és a spanyol váltónak ugyanez egyáltalán nem sikerült, az 5. legjobb idő volt a mieinké.

„Annyira ott voltam a pillanatban, hogy már szinte nem is emlékszem, mi történt. Luca hangjára figyeltem, aztán futottam az életemért” – mondta a befutóember, Brucker Lili, aki 10.20-as részidőt futva hozta be a célba a botot. Szentgyörgyi Zita szépen tartotta a lépést a kanyarból kifelé az első váltásig. „Elképesztően izgalmas volt, a bemelegítésnél jók voltak a váltások, szóval sejtettük, hogy jót futhatunk. De az, hogy 42.84-et futottunk, arra nehéz szavakat találni!”

Az esti döntőben a mieink a 9-es, külső pályát kapták meg. Szentgyörgyinek jobban sikerültek az első lépései, mint az előfutamban, Takáccsal a váltás is jól sikerült. Minden idők leggyorsabb magyar sprintere 10.24-es részidejével felhozta a csapatunkat a második helyre. Azonban a váltása mintha kicsit visszafogottabban sikerült Kozákkal, úgy tűnt, megtört a lendület, de a kanyarban az ötödik helyet megtartotta. A célegyenesben Brucker ismét kitett magáért, 10.36-tal ott volt a nála rutinosabb riválisai nyomában, és a 6. helyen hozta be a botot.

„Óriási élmény volt az egész Eb, nagyon boldogok vagyunk és fáradtak, egy kicsit fázunk is, mert hideg lett így estére. Ha egy napja azt mondták volna nekem, hogy Eb-6. leszek, aláírtam volna” – értékelt a 43.33 alatt célba érő váltó első embere, Szentgyörgyi Zita.

„Nagyon jó volt, de szerintem is hideg volt és fújt a szél. Zitával el se hittük, hogy itt lehetünk. Csodás csapatunk van és ez még csak jobb lehet” – mondta gyermeki lelkesedéssel Brucker Lili.

Kozák Luca így látta a magyar váltó egész napos teljesítményét: „Mindkét futásunk nagyon jó volt, szinte mindenki elmaradt a reggeli idejétől, nem csak mi. Ugyanakkor büszke vagyok a fiatalokra, hosszú napon álltak helyt nagyon szépen.”

„A délelőtti eredményünk extra volt, ahhoz képest valóban lemaradtunk, de ez is a régi országos csúcsunk közelében van. Szépen megoldottuk, nem hibáztunk, mindent kihoztunk magunkból, nagyon sok nálunk tapasztaltabb csapat elvérzett. Izgatottan várom a folytatást” – bizakodott Takács Boglárka.

A saját U20-as országos csúcsát 156 ponttal megjavító Kriszt Sarolta 6407 ponttal a 6. helyen zárta első Eb-hétpróbáját a felnőttek között. Ez egy korosztállyal feljebb, az U23-asok között is magyar rekordot ért neki, Krizsán Xénia 2015-ös rekordját múlta felül. A 2014-es kontinensbajnoksággal kezdődően mindig volt magyar a legjobb tízben, ez a sorozat most sem szakadt meg, és immár hat Eb-t számlál.

A versenyszám másik magyarja, az elmúlt hetekben a bokáját fájlaló Szűcs Szabina az utolsó, 800 méterre már nem állt oda. Az Európa-bajnok az ír Kate O’Connor lett, akinek a célba érkezését a hét eddigi legnagyobb hangorkánja kísérte.

Az Eb egyik magyar meglepetésembere, Szenderffy Dániel a hármasugrás fináléjában is szépen helytállt. 15.88 méterrel kezdett, amivel a 6. helyen állt. Aztán a második kísérletét belépte, a harmadik pedig 13 centivel rövidebb lett, mint az az ugrása, amivel a 10. helyet szerezte meg.

Közben a kubai születésű, olasz színekben versenyző Andy Díaz minden idők ötödik legnagyobb ugrását mutatta be a második sorozatban. A 18.15 méteres eredmény olyan, aminél nagyobbra korábban csak Jonathan Edwards, Christian Taylor és Jordan Díaz volt képes. Edwards 31 éve fennálló világrekordja csupán 14 centire volt Díaztól, akinek ezután még maradt négy kísérlete…

Julian Weber az utolsó kísérletéig 83.71-gyel a 2. helyen állt, de egy másik német, Nick Thumm vezetett. Aztán jött Weber, és hatodikra már-már kidobta a stadionból a gerelyt. A 90.40 méteres versenycsúcsára Thumm már meg sem próbált válaszolni, elismerte honfitársa csúcsteljesítményét és 2022 után második Eb-győzelmét.

A vb-bronzérmes svéd Andreas Allmgren amellett, hogy legyőzte a nagy esélyesnek kikiáltott francia Jimmy Gressiert, szinte az egész mezőnynek kört adott. Csupán hárman – köztük a bronzérmes Gressier – nem jártak így.

Az ukrán Jaroszlava Mahucsih ismét legyőzhetetlen volt, a magasugrás világcsúcstartónőjének a 197 centi is elég volt a harmadik Eb-címéhez. Meglepetés született férfi 1500-on, a célegyenesben még nagyjából hat-hét futónak is reális esélye volt az aranyéremre, végül a holland Stefan Nillessen ért oda elsőként a célvonalhoz. A britek – köztük a világbajnok Jake Wightman – ezúttal leszorultak a dobogóról, a 4-6. hellyel kellett megelégedniük.