Nemzeti Sportrádió

Atlétikai Eb: Szenderffy Dániel tizedik lett hármasugrásban

2026.08.15. 22:42
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Szenderffy Dániel első ugrása volt a legnagyobb (Fotó: AFP)
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atlétikai Eb Szenderffy Dániel atlétika hármasugrás
Szenderffy Dániel 15.88 méteres eredménnyel a tizedik helyen végzett férfi hármasugrásban szombat este a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

A 27 éves atléta kellemes meglepetést okozott azzal, hogy szerdán 16.06 méteres ugrásával bejutott a szombati fináléba, ott viszont igazán komoly esélyei már nem voltak. Ezzel együtt három napja úgy nyilatkozott, hogy érzése szerint 16.40 méteres eredmény is benne van, és reméli, a döntőben ezt sikerül kihoznia magából.

Szombaton egész nap viszonylag erős szél fújt Birminghamben, ami nem könnyítette meg az atléták dolgát, ugyanakkor a legjobbaknak „szárnyakat adott”, az olasz Andy Díaz Hernández másodikra minden idők ötödik legjobb eredményét, 18.15 métert érte el, míg a portugál klasszis, Pedro Pichardo elsőre repült 17.76-ig.

Szenderffynek ugyanakkor ezúttal nem jött ki igazán a lépés. Elsőre 15.88 métert ért el, majd másodikra belépett, harmadikra pedig 15,75 métert produkált. Három kör után már csak a nyolc legjobb folytathatta, a magyar atléta pedig a tizedik pozícióban zárt. A folytatáshoz 16.27 méterre volt szükség.

Végül is Hernández első sikeres ugrása elég volt a verseny megnyeréséhez, de Pichardo és a harmadik helyen végző Dallavalle is elsőre ugrotta a legnagyobbját.

ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP
FÉRFI HÁRMASUGRÁS
Európa-bajnok: Andy Díaz Hernández (Olaszország) 18.15 m
2. Pedro Pichardo (Portugália) 17.76
3. Andrea Dallavalle (Olaszország) 17.37
...10. Szenderffy Dániel 15.88

 

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