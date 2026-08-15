Atlétikai Eb: Szenderffy Dániel tizedik lett hármasugrásban

A 27 éves atléta kellemes meglepetést okozott azzal, hogy szerdán 16.06 méteres ugrásával bejutott a szombati fináléba, ott viszont igazán komoly esélyei már nem voltak. Ezzel együtt három napja úgy nyilatkozott, hogy érzése szerint 16.40 méteres eredmény is benne van, és reméli, a döntőben ezt sikerül kihoznia magából.

Szombaton egész nap viszonylag erős szél fújt Birminghamben, ami nem könnyítette meg az atléták dolgát, ugyanakkor a legjobbaknak „szárnyakat adott”, az olasz Andy Díaz Hernández másodikra minden idők ötödik legjobb eredményét, 18.15 métert érte el, míg a portugál klasszis, Pedro Pichardo elsőre repült 17.76-ig.

Szenderffynek ugyanakkor ezúttal nem jött ki igazán a lépés. Elsőre 15.88 métert ért el, majd másodikra belépett, harmadikra pedig 15,75 métert produkált. Három kör után már csak a nyolc legjobb folytathatta, a magyar atléta pedig a tizedik pozícióban zárt. A folytatáshoz 16.27 méterre volt szükség.

Végül is Hernández első sikeres ugrása elég volt a verseny megnyeréséhez, de Pichardo és a harmadik helyen végző Dallavalle is elsőre ugrotta a legnagyobbját.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM, 6. NAP

FÉRFI HÁRMASUGRÁS

Európa-bajnok: Andy Díaz Hernández (Olaszország) 18.15 m

2. Pedro Pichardo (Portugália) 17.76

3. Andrea Dallavalle (Olaszország) 17.37

...10. Szenderffy Dániel 15.88