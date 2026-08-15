Nemzeti Sportrádió

Erős Gábor: Tizenöt-húsz éve nem láttam, hogy valakit követő emberfogással próbálnak levenni a pályáról

CS. A.CS. A.
2026.08.15. 07:12
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Erős Gábor (Fotó: Dömötör Csaba)
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NB I Vasas Kispest-Honvéd FC Maurizio Jacobacci Erős Gábor
A Vasas FC nyerte meg pénteken az NB II-ből tavasszal feljutott fővárosi csapatok csatáját a labdarúgó NB I 4. fordulójában: az angyalföldiek Tóth Milán és Csóka Dániel góljával győzték le 2–1-re idegenben a Kispest-Honvédot. A meccs utáni sajtótájékoztatón mindkét szakvezető értékelt az NSO-nak.

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője

– Fájhat ez a vereség…
Erős ellenféllel játszottunk kemény meccset, amely nem úgy alakult, ahogyan elképzeltük, sok hibát követtünk el, ettől függetlenül vezetést szereztünk. A Vasas egyenlített, mentálisan fölénk kerekedett, s előbb lesgólt ért el, majd szabályosat is – más kérdés, hogy a szabadrúgást nem biztos, hogy szabálytalanság előzte meg. Pinte Patrik még egyenlíthetett volna, sajnos hibázott. A srácok kitettek magukért, ebből a fájdalmas vereségből is tanulnunk kell. Több zsiványság kell, a kapunkat úgy kell védenünk, mintha a házunk lenne.

– Pekár István végig követte a pályán Urblík Józsefet, és voltaképpen sikerült is semlegesítenie. 
Le a kalappal előtte, megoldotta a feladatát, gyakorlatilag leradírozta a pályáról a Vasas legjobbját, aki csak szöglet- vagy szabadrúgás révén jutott labdához. Viszont Pekár Istvánnak a támadójátékot segítve a labdával jobban kell bánnia, e tekintetben javulnia kell.

– A kapuban Tomás Tujvel helyett Osman Hadzikic kapott lehetőséget. Hogyan értékeli a bosnyák légiós teljesítményét?
Sajnos megfogni nem, csak kiütni tudta a labdát a tizenegyesnél, ettől függetlenül nagy védés volt. Tanulság, hogy ilyenkor be kell neki segíteni és fel kell szabadítani. Csak hangsúlyozni tudom, sajnálom a csapatot, de biztos vagyok benne, hogy előrelépünk: nyolc hete vagyunk együtt, kezdjük megismerni egymást, ám kétségtelen, előbb-utóbb el kell kezdenünk nyerni az NB I-ben is.

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője

– Nulla-egyről fordítottak, érthető, ha elégedett.
Hátrányból győztünk, ez valóban extra. A Honvédnak is nyílt lehetősége a gólszerzésre átmenetek után, de összességében megérdemelten szereztük meg a három pontot, ráadásul a hajrában, ez mindig katartikus élmény.

– Meglepte, hogy Pekár István végig követte Urblík Józsefet? Ilyet azért ritkán látni. Vezetőedzőként ilyenkor mit lehet tenni?
Nem tagadom, olyat tizenöt-húsz éve nem láttam, hogy valakit követő emberfogással próbálnak levenni a pályáról. Urblík Józsefet ez zavarta is, mondtam is neki a szünetben, hogy mentálisan legyen erős, próbáljon olyan helyekre mozogni, hogy területet nyisson a többieknek. Pekár István kellemetlen pali, nagyon erős, el kell ismerni, ez a húzása bejött a Honvédnak. Beszéltem a kispesti középpályással a lefújás után, mondta, ezt kérték tőle, úgyhogy ezt kellett csinálnia. Azért úgy tűnik, odafent sem nézik jó szemmel ezt a fajta szemléletet, és végül éppen Urblík József szabadrúgását követően szereztük meg a győztes gólt.

– Veretlenek, s jelenleg vezetik a tabellát. Meddig húzhatják ezt a remek szériát?
Igyekszünk minél tovább. Ha valaki azt mondja, ilyen sorsolás után, négy bajnokit követően nyolc pontunk lesz, aláírtam volna. Kiegyensúlyozott a bajnokság, bárki megverhet bárkit, s kétségtelen, a szerencse is mellettünk áll, de ezért meg is dolgozunk. Erősek vagyunk, eredményesek is, s nem tagadom, jó ránézni a tabellára.

Labdarúgó NB I
13 órája

A Vasas fordított Kispesten, és a tabella élére ugrott

Adi Alic és Tóth Milán is első NB I-es gólját szerezte, a ráadásban Csóka Dániel döntötte el a mérkőzést.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
KISPEST-HONVÉD FC–VASAS FC 1–2 (1–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 4906 néző. Vezette: Antal Péter
HONVÉD: Hadzikic – Kállai K. (Pauljevics, 75.), Baki, Boldor (Medgyes Z., 89.), Hangya (P. García, a szünetben) – Pekár I., Csontos – Somogyi T., Somogyi Á., Szamosi (Kántor K., 89.) – Alic (Pinte P., 75.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
VASAS: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Rab (Horváth R., 57.) – Kovácsréti (Mezei, 57.), Urblík J. (Hej, 90+8.), Tóth M. – Koszta (Pethő B., 81.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Alic (27.), ill. Tóth M. (78.), Csóka D. (90+7.)
Sárga lap: Kállai K. (56.), P. García (59.), Boldor (60.), Csontos (76.), Baki (90+7.), Szamosi (90+8., lecserélése után), ill. Koszta (60.), Csóka D. (81.), Pethő B. (90+9.)

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NB I Vasas Kispest-Honvéd FC Maurizio Jacobacci Erős Gábor
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