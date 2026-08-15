Erős Gábor: Tizenöt-húsz éve nem láttam, hogy valakit követő emberfogással próbálnak levenni a pályáról

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője

– Fájhat ez a vereség…

– Erős ellenféllel játszottunk kemény meccset, amely nem úgy alakult, ahogyan elképzeltük, sok hibát követtünk el, ettől függetlenül vezetést szereztünk. A Vasas egyenlített, mentálisan fölénk kerekedett, s előbb lesgólt ért el, majd szabályosat is – más kérdés, hogy a szabadrúgást nem biztos, hogy szabálytalanság előzte meg. Pinte Patrik még egyenlíthetett volna, sajnos hibázott. A srácok kitettek magukért, ebből a fájdalmas vereségből is tanulnunk kell. Több zsiványság kell, a kapunkat úgy kell védenünk, mintha a házunk lenne.

– Pekár István végig követte a pályán Urblík Józsefet, és voltaképpen sikerült is semlegesítenie.

– Le a kalappal előtte, megoldotta a feladatát, gyakorlatilag leradírozta a pályáról a Vasas legjobbját, aki csak szöglet- vagy szabadrúgás révén jutott labdához. Viszont Pekár Istvánnak a támadójátékot segítve a labdával jobban kell bánnia, e tekintetben javulnia kell.

– A kapuban Tomás Tujvel helyett Osman Hadzikic kapott lehetőséget. Hogyan értékeli a bosnyák légiós teljesítményét?

– Sajnos megfogni nem, csak kiütni tudta a labdát a tizenegyesnél, ettől függetlenül nagy védés volt. Tanulság, hogy ilyenkor be kell neki segíteni és fel kell szabadítani. Csak hangsúlyozni tudom, sajnálom a csapatot, de biztos vagyok benne, hogy előrelépünk: nyolc hete vagyunk együtt, kezdjük megismerni egymást, ám kétségtelen, előbb-utóbb el kell kezdenünk nyerni az NB I-ben is.

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője

– Nulla-egyről fordítottak, érthető, ha elégedett.

– Hátrányból győztünk, ez valóban extra. A Honvédnak is nyílt lehetősége a gólszerzésre átmenetek után, de összességében megérdemelten szereztük meg a három pontot, ráadásul a hajrában, ez mindig katartikus élmény.

– Meglepte, hogy Pekár István végig követte Urblík Józsefet? Ilyet azért ritkán látni. Vezetőedzőként ilyenkor mit lehet tenni?

– Nem tagadom, olyat tizenöt-húsz éve nem láttam, hogy valakit követő emberfogással próbálnak levenni a pályáról. Urblík Józsefet ez zavarta is, mondtam is neki a szünetben, hogy mentálisan legyen erős, próbáljon olyan helyekre mozogni, hogy területet nyisson a többieknek. Pekár István kellemetlen pali, nagyon erős, el kell ismerni, ez a húzása bejött a Honvédnak. Beszéltem a kispesti középpályással a lefújás után, mondta, ezt kérték tőle, úgyhogy ezt kellett csinálnia. Azért úgy tűnik, odafent sem nézik jó szemmel ezt a fajta szemléletet, és végül éppen Urblík József szabadrúgását követően szereztük meg a győztes gólt.

– Veretlenek, s jelenleg vezetik a tabellát. Meddig húzhatják ezt a remek szériát?

– Igyekszünk minél tovább. Ha valaki azt mondja, ilyen sorsolás után, négy bajnokit követően nyolc pontunk lesz, aláírtam volna. Kiegyensúlyozott a bajnokság, bárki megverhet bárkit, s kétségtelen, a szerencse is mellettünk áll, de ezért meg is dolgozunk. Erősek vagyunk, eredményesek is, s nem tagadom, jó ránézni a tabellára.