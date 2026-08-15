A KTE a ráadásban lőtt góllal verte meg a Vidit, csak döntetlenre volt képes a DVTK – ez történt szombaton az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1600 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, László István)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Eördögh (Bolyki, 80.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Bányai, 61.), Merényi (Beke, a szünetben) – Németh B. (Berki, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

VIDEOTON: Kemenes – Simut (Kovács D., 78.), Hesz, Kelemen D., Köllő, Zsótér – Derekas, Nagy D. (Menyhárt, 90.), Bedi – Németh D., Ekbauer (Kovács E., 61.). Megbízott edző: Vajda Gusztáv

Gólszerző: Haris (50.), Szűcs Sz. (90+3.), ill. Zsótér (62.)

Kiállítva: Kovács B. (81.), ill. Köllő (74.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – A mérkőzés elejétől igyekeztünk magunkhoz ragadni a játék irányítását, sikerült is. Olyan érzésem volt, hogy ellenfelünk az egy pontért jött, mi viszont végig győzelemre játszottunk. A fordulás után szép fokozatosan jöttek a helyzeteink is, az mindent elmond a mérkőzésről, hogy a Videotonnak a góllal együtt két kapura lövése volt. Amennyiben Beke Péter helyzetei bemennek, lezárhattuk volna korábban is a meccset, így végig kiélezett volt, de a játékosaim hittek a győzelemben.

Vajda Gusztáv: – Az első félidőben nagy taktikai csata zajlott a pályán, helyzetek sem nagyon voltak. A második félidőben mindkét csapat nyerni akart, ellenfelünk szép góllal került előnybe, amelyre még szebbel válaszoltunk. Nagy bedobás után a maga javára fordította a mérkőzést a Kecskemét – nem jó érzés így kikapni.

DIÓSGYŐRI VTK–FC AJKA 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Miskolc, DVTK Stadion, 2102 néző. Vezette: Iványi Gábor (Juhász Bálint, Vargha Tamás)

DVTK: Gróf – Farkas R. (Krone, 67.), Szatmári, Tamás M., Bokros – Holdampf, Bényei (Kovalenko, 75.) – Molnár G., Vass L., Mucsányi Márk (Gálfi, 84.) – Babinszky (Borvető, a szünetben.). Vezetőedző: Takács Péter

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Kopácsi, 26.; Szarka, 84.), Bacsa B., Tar, Papp M. – Csizmadia Z., Németh E. – Mohos (Doncsecz, 67.), Szabó B., Artner D. – Pintér F. (Csóka, 84.). Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: Mucsányi (74.), ill. Szabó B. (45+2.)

MESTERMÉRLEG

Takács Péter: – A második játékrésszel elégedett vagyok, de az elsőben tudásunk alatt teljesítettünk, azt a félidőt odaadtuk az ellenfélnek. De nem szabad csüggednünk, mert olyan erőt mutattunk a második negyvenöt percben, amire lehet építeni.

Gaál Bálint asszisztensedző: – Amit elterveztünk, az működött az első félidőben. A másodikban kicsit indokolatlanul visszahúzódtunk, és a Diósgyőrnek sikerült egyenlítenie, abban a periódusban megérdemelten. Nekünk is voltak lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a meccset, nem sikerült, de tudjuk, hogy hol a helyünk. Értékes pontot szereztünk, igazságos döntetlen született.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–GYIRMÓT FC GYŐR 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 732 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Bán Kristóf)

SZEGED: Illés B. – Sándor M., Vékony (Rjaskó, 88.), Széles, Kalmár O. – Vágó – Márkvárt, Posztobányi, Miskolczi (Bodnár B., 72.) – Zekics (Zimonyi, 63.), Haragos (Tóth-Gábor, 63.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Lányi, Pejovics, Medgyes S. (Szegi, 82.) – Kiss N., Berecz Zs. (Madarász M., 18.) – Iván A. (Németh T., 68.), Rácz B. (Kicsun, 68.), Szabó M. – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Madarász M. (84.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Múlt héten sem érdemeltünk vereséget, és a mai napon sem. Sok helyzetet alakítottunk ki, de nagy hiányérzetem van, mert most sem sikerült gólt szereznünk – több egyéni felelősségvállalás kell. A 84. percben odapasszolunk egy labdát, ilyen hibát nem lehet elkövetni... Ezt a Gyirmót ki is használta, hiszen jó csapatról van szó.

Weitner Ádám: – Jó iramban kezdődött a meccs, a Szeged nagy nyomást helyezett ránk az első félidőben. Nem tudtuk összeszedni a második labdákat, ebből voltak problémáink, de ettől függetlenül volt három lehetőségünk, amiből egyet illett volna belőni. A második félidőre kicsit változtattunk, és higgadt, szép egyéni teljesítmény után sikerült megszereznünk a győzelmet. Amit a sors a múltkor elvett az utolsó másodpercekben, azt most talán visszaadta.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 490 néző. Vezette: Takács Ákos (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Ferenczi J., Rácz L., Szőke G. (Ferencsik, 87.), Nagy Zs. – Schuszter, Babják (Koljada, 87.), Hudák M., Szabó T. (Varjas L., 57.) – Pascal (Juhász Zs., 65.), Gresó (Kártik, 65.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KOZÁRMISLENY: Tóth M. – Bíró M., Herczeg B. (Csucsánszky, 70.), Dóra D., Turi – Vajda R. – Jádi (Kirchner, 57.), Kocsis D. (Vogyicska Balázs, 83.), Gellér, Szűcs P. (Gyánó, 83.) – Zamostny (Kozics, 70.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Pascal (12.), Gresó (59.), ill. Kirchner (64.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mondtam is előtte, hogy nem szabad a tabellán elfoglalt helyezésből kiindulni. Megvolt a meccstervünk, készültünk a középpálya és a védelem nyomás alá helyezésére, ami működött is, volt helyzetünk belőle, a góljainkban is szerepet játszott.

Czuczi Mátyás: – Nehéz mérkőzés volt ez is, de megmutattuk, hogy jó csapat vagyunk, játszani próbálunk, van stílusunk, de valahogy sosem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy eltervezzük. A mérkőzés előtti estén már benyújtottam a lemondásomat, nagyon sok sikert szeretnék kívánni a Kozármislenynek a továbbiakban. Úgy gondolom, nagyon szép, történelmi eredményeket értünk el itt az előző fél évben, de most olyan szakmai és működtetési különbség alakult ki, ahol már nem tudom folytatni. Egyedül jöttem, és egyedül megyek.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Mózsa Ábel)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán – Pintér Á. (Hajdú R., 62.), Silling (Keresztes Z., 76.), Vörös (Mamusits, 62.) – Kovács P. (Rab Bence, 76.). Vezetőedző: Máté Péter

BVSC: Petroff – Kovács N., Vinícius, Lehoczky, Király – Ivády (Hajba, a szünetben), Katona M. – Dénes A., Sejben (Csernik, a szünetben), Papp Cs. (Benkő-Bíró, 77.) – Farkas B. (Bacsa P., 77.). Vezetőedző: Kincses Ádám

Gólszerző: Kovács P. (40.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Fejlődtünk a mutatott játékban és a helyzetkihasználásban is, büszke vagyok a fiúkra. Nagyon nehéz dolgunk volt, végig kerestük, hol törhetjük fel a BVSC védelmét – fontos három pontot szereztünk.

Kincses Ádám: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk. Megvoltak a lehetőségeink, de ez is kevés volt a gólszerzéshez. Vannak időszakok, amikor semmi sem jön össze támadásban, dolgozunk tovább az első sikerért.

FC NAGYKANIZSA–SOROKSÁR SC 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 2000 néző. Vezette: Juhász Bálint (Bertalan Dávid, Holpár Gergely)

NAGYKANIZSA: Mikler (Gaál D., a szünetben) – Magyar M., Puskás, Stefan, Horváth M. (Borsos, 68.) – Varga D. (Szanyi, 86.), Kapornai (Lőrincz A., 68.), Kovács B., Jován (Lőrincz B., a szünetben) – Heles – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

SOROKSÁR: Jova L. – Komáromi, Lukács L. (Kálnoki-Kis Zs., 72.), Vass Á., Köböl (Rónaszéki, 84.) – Vattay, Lukács D., Kuznyecov (Hidi P., 84.), Horváth K. – Lovrencsics B. (Gólik, 60.), Bagi (Halmai Á., 60.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Köböl (35.)

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – Amit elterveztünk, sokáig működött is, de a gól után változott a helyzet. A második félidőben, különösen a hajrában szinte nyomta a hátát a háló a listavezetőnek, mégis pont nélkül maradtunk. A tizenegyes az, amit a játékvezető megad, mi pedig ilyet nem kaptunk.

Korolovszky Gábor: – Örülünk a győzelemnek. Nem volt egyszerű, mert a Kanizsa alaposan megdolgoztatott bennünket. Igaz, hogy négy bajnoki óta veretlenek vagyunk, de ennél jobban kell futballozni.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC