Vasárnapi sportműsor: NB I, NB II; Milák Kristóf és Kós Hubert Eb-döntőben úszik
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Gödöllői SK
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Salgótarjáni BTC
17.30: Hajdúnánás FK–Mátészalkai MTK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.30: 1908 SZAC Budapest–Dorogi Bányász FC
17.30: Balatonalmádi SE–ETO Akadémia
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szolnoki MÁV FC
11.00: Vasas FC II–Újpest FC II
17.30: Meton-FC Dabas SE–Kispest-Honvéd FC II
17.30: BKV Előre–ESMTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: ReBase Majosi SE–Sárbogárd SE
ANGOL SZUPERKUPA (Community Shield)
16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
14.30: Watford–Southampton (Tv: Match4)
17.00: Burnley–West Ham United (Tv: Match4)
FRANCIA SZUPERKUPA (Trophée des champions)
20.45: Lens–Paris Saint-Germain
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Hannover–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Frosinone–Juve Stabia (II.)
18.30: Genoa–Ascoli (II.) (Tv: Arena4)
20.45: Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.)
21.15: Lazio–Mantova (II.) (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
12.30: Como (olasz)–Liverpool (angol)
13.00: Tottenham (angol)–Hoffenheim (német)
15.00: Nottingham Forest (angol)–Brest (francia)
16.30: Basel (svájci)–Barcelona (spanyol)
17.00: Newcastle United (angol)–Strasbourg (francia)
17.00: Schalke (német)–Real Madrid (spanyol)
19.00: Liverpool (angol)–Como (olasz) (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
7.30: férfi maratoni (Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László)
7.30: női maratoni (Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna)
Esti program: döntők (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.30: férfi rúdugrás
20.55: női gerelyhajítás
21.05: női távolugrás
21.35: vegyes 4x100 m
21.50: férfi 3000 m akadály
22.13: női 1500 m
22.33: női 4x400 m
22.48: férfi 4x400 m (Magyarország)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Toronto Blue Jays–New York Yankees (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Lima
Hétfő, 0.00: 3. nap (Tv: Sport1)
GOLF
PGA Tour
18.00: St. Jude Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.00: Cseh körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.30: Hamburg Cyclassics, férfiak (Tv: Eurosport2)
16.30: Arctic Race of Norway, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
13.00: lovastusa, díjugratás (Kaizinger Balázs, Doerfer Noémi)
12.00: lovastorna: csapat, döntő (Magyarország)
LÓSPORT
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Frankfurt
Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője (Tv: M4 Sport)
11.00: öt labda
14.00: három karika és pár buzogány
Egyéni verseny szerenkénti döntője
12.10: karika
12.50: labda
15.10: buzogány
15.50: szalag
STRANDRÖPLABDA
Európa-bajnokság, Stare Jablonki
9.00: elődöntő, döntő
SZNÚKER
China Open, Tajjüan
Döntő
8.00: Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) (Tv: Eurosport2)
13.30: Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
Női Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: juniorverseny, szerenkénti döntők
16.00: felnőttcsapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport+)
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
9.30: ELŐFUTAMOK (Tv: M4 Sport)
női 400 m gyors (Pádár Nikolett)
férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)
női 4x100 m vegyes váltó
férfi 4x100 m vegyes váltó
18.30: DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)
18.30: férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)
18.35: női 50 m mell
18.40: férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)
18.47: női 200 m pillangó
19.06: férfi 100 m hát
19.12: női 400 m gyors
19.21: férfi 400 m gyors
20.02: női 4x100 m vegyes váltó
20.11: férfi 4x100 m vegyes váltó
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Összefoglaljuk az úszó Eb szombat esti magyar sikereit. Nemzeti sportkrónika
7.00: A kapus más szemmel – Haris Porobiccsal beszélgettünk
8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok - így telik a hétvége a sport világában
8.40: A labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójáról beszélgetünk
9.00: Utolsó napjához érkezett az atlétika és a vizes Európa-bajnokság
9.40: Irány Párizs! – Katona László jelentkezik a vizes Eb délelőtti előfutamairól
10.00: Best of
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Halász Bencével kalapácsvető Európa bajnoki címe megszerzése után beszélgetett Csisztu Zsuzsa
16.00: A Debrecen–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése, majd közvetítése. Kommentátor: Erdei Márk, Jó András, szakértő: Bene Ferenc
17.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs
18.30: Katona László jelentkezik a párizsi úszó Európa-bajnokságról, Regős László Pál pedig a birminghami atlétikai Európa-bajnokságról
20.00: Sportolói interjúk – labdarúgás, atlétika, úszás
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel