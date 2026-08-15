Vasárnapi sportműsor: NB I, NB II; Milák Kristóf és Kós Hubert Eb-döntőben úszik

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Gödöllői SK

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Salgótarjáni BTC

17.30: Hajdúnánás FK–Mátészalkai MTK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.30: 1908 SZAC Budapest–Dorogi Bányász FC

17.30: Balatonalmádi SE–ETO Akadémia

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Szolnoki MÁV FC

11.00: Vasas FC II–Újpest FC II

17.30: Meton-FC Dabas SE–Kispest-Honvéd FC II

17.30: BKV Előre–ESMTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: ReBase Majosi SE–Sárbogárd SE

ANGOL SZUPERKUPA (Community Shield)

16.00: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

14.30: Watford–Southampton (Tv: Match4)

17.00: Burnley–West Ham United (Tv: Match4)

FRANCIA SZUPERKUPA (Trophée des champions)

20.45: Lens–Paris Saint-Germain

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Hannover–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Frosinone–Juve Stabia (II.)

18.30: Genoa–Ascoli (II.) (Tv: Arena4)

20.45: Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.)

21.15: Lazio–Mantova (II.) (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Racing Santander–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

12.30: Como (olasz)–Liverpool (angol)

13.00: Tottenham (angol)–Hoffenheim (német)

15.00: Nottingham Forest (angol)–Brest (francia)

16.30: Basel (svájci)–Barcelona (spanyol)

17.00: Newcastle United (angol)–Strasbourg (francia)

17.00: Schalke (német)–Real Madrid (spanyol)

19.00: Liverpool (angol)–Como (olasz) (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

7.30: férfi maratoni (Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László)

7.30: női maratoni (Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna)

Esti program: döntők (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.30: férfi rúdugrás

20.55: női gerelyhajítás

21.05: női távolugrás

21.35: vegyes 4x100 m

21.50: férfi 3000 m akadály

22.13: női 1500 m

22.33: női 4x400 m

22.48: férfi 4x400 m (Magyarország)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Toronto Blue Jays–New York Yankees (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Lima

Hétfő, 0.00: 3. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA Tour

18.00: St. Jude Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.00: Cseh körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.30: Hamburg Cyclassics, férfiak (Tv: Eurosport2)

16.30: Arctic Race of Norway, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Atlanta Dream–Indiana Fever (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

13.00: lovastusa, díjugratás (Kaizinger Balázs, Doerfer Noémi)

12.00: lovastorna: csapat, döntő (Magyarország)

LÓSPORT

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Frankfurt

Együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntője (Tv: M4 Sport)

11.00: öt labda

14.00: három karika és pár buzogány

Egyéni verseny szerenkénti döntője

12.10: karika

12.50: labda

15.10: buzogány

15.50: szalag

STRANDRÖPLABDA

Európa-bajnokság, Stare Jablonki

9.00: elődöntő, döntő

SZNÚKER

China Open, Tajjüan

Döntő

8.00: Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) (Tv: Eurosport2)

13.30: Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

Női Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: juniorverseny, szerenkénti döntők

16.00: felnőttcsapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport+)

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

ÚSZÁS

9.30: ELŐFUTAMOK (Tv: M4 Sport)

női 400 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)

női 4x100 m vegyes váltó

férfi 4x100 m vegyes váltó

18.30: DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)

18.30: férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)

18.35: női 50 m mell

18.40: férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)

18.47: női 200 m pillangó

19.06: férfi 100 m hát

19.12: női 400 m gyors

19.21: férfi 400 m gyors

20.02: női 4x100 m vegyes váltó

20.11: férfi 4x100 m vegyes váltó

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Összefoglaljuk az úszó Eb szombat esti magyar sikereit. Nemzeti sportkrónika

7.00: A kapus más szemmel – Haris Porobiccsal beszélgettünk

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok - így telik a hétvége a sport világában

8.40: A labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójáról beszélgetünk

9.00: Utolsó napjához érkezett az atlétika és a vizes Európa-bajnokság

9.40: Irány Párizs! – Katona László jelentkezik a vizes Eb délelőtti előfutamairól

10.00: Best of

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Halász Bencével kalapácsvető Európa bajnoki címe megszerzése után beszélgetett Csisztu Zsuzsa

16.00: A Debrecen–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése, majd közvetítése. Kommentátor: Erdei Márk, Jó András, szakértő: Bene Ferenc

17.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs

18.30: Katona László jelentkezik a párizsi úszó Európa-bajnokságról, Regős László Pál pedig a birminghami atlétikai Európa-bajnokságról

20.00: Sportolói interjúk – labdarúgás, atlétika, úszás

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel