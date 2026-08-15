Meglátogattuk Szalai Józsefet, aki szórja a gólokat Pakson; Megakadtak a tárgyalások a Videoton Fehérvár FC értékesítéséről

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés előtt klubjánál látogattuk meg Szalai Józsefet, az eddigi három fordulóban összesen négy gólt szerző, 23 esztendős paksi futballistát. Kecskeméten eleinte a szélsőt látták benne, amikor az U15 körül hirtelen nagyon megnőtt, és szétesett a mozgása, amit aztán újra össze kellett rakni, feltolták centerbe. Merthogy jó magas. Ő meg egyre inkább megfelelt. Tizennyolc éves korában ki is szúrta a Vasas, és néhány nap próbajátékot követően leigazolta. Az elmúlt egy évben aztán berúgta az ajtót. Már az előző idényben berámolt 13 gólt az NB II-es Mezőkövesdben, egy szinttel feljebb lépve pedig még prímábban kezdett. „Kiváló a mezőnybeli fejjátéka, tízből nyolc labdát elfejel, a kapu előtt kell még hatékonyabbnak lennie, ott egyelőre nem egy Varga Barnabás. Lábbal viszont nagyon jó a befejezéseknél is” – mondta róla edzője, Bognár György.

Megakadtak a tárgyalások a Videoton Fehérvár FC értékesítéséről, legalábbis a pályázat nyertesével. A jelenleg a másodosztályban szereplő futballcsapat iránt érdeklődő társaság késésben van, olyannyira, hogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint fel kell készülniük a pályázat másodikjára, a londoni székhelyű Racing City Group Ltd-re, hogy a Videoton stabilan biztos háttérre leljen. Csakhogy az említett cég pályázati ajánlata 532.5 millió forint, tehát 242.5 millióval kevesebb, mint a győztesé. Kalandorok kíméljenek! – állt a múlt század első felének házassági hirdetéseiben, a párkeresők így igyekeztek elkerülni a hozományra ácsingózó érdeklődőket. Nos, ezt ajánlanám a Vidi felelős vezetőinek is, mert rálesve a Racing Cityre, akadnak nyugtalanító tények.

Betegségek miatt tavasszal nem kezdte jól a Grand Slam-szezont a 2028-as olimpiára készülő vitorlázónk, Vadnai Jonatán – akiről ráadásul menet közben az is kiderült, hogy asztmája van –, de remekül zárta, a Los Angeles-i viadalon negyedik lett, a most következő dublini világbajnokságon pedig a dobogót célozza meg. Olimpiai és világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó lapunknak azt mondta, a Los Angeles-i verseny azért is volt jó, mert jobban megismerték a helyi viszonyokat, a pályát, a szelet, gyakorolhatták élesben az új GPS-alapú – Vadnai szerint az eddiginél igazságosabb – rajtolást és a versenyformátumot, amit ezentúl a világbajnokságon és az olimpián is alkalmaznak majd.

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