Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán: A kapott gólnál sajnos a saját dolgunkat nehezítettük meg

2026.08.15. 23:07
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Szélesi Zoltán a szurkolókat külön kiemelte a zártkapus meccs után (Fotó: Török Attila)
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NB I Szélesi Zoltán Pinezits Máté Újpest FC MTK
Két győzelem után hazai pályán játszott döntetlent az Újpest az MTK-val. A lila-fehérek vezetőedzője szerint a mutatott játék alapján mindkét fél elégedett lehet a pontosztozkodással. A találkozó után Szélesi Zoltán külön megköszönte a szurkolóknak a stadionon kívülről behallatszódó szurkolást.

– Reálisnak érzi a döntetlent?     

– Az MTK hetek óta bizonyítja, hogy szervezett futballra képes, most is megmutatta, milyen minőséget képvisel – jelentette ki Szélesi Zoltán az Újpest vezetőedzője. – A kapott gólnál sajnos a saját dolgunkat nehezítettük meg, többen is hibáztak védekezésben. Az előző meccseken nagyon jó fizikai mutatókat produkáltak a srácok, most egy kissé fásultak voltak. De visszajöttünk a meccsbe, egyenlítettünk, összességében a döntetlen mindkét oldalnak talán elfogadható. 

– Szappanos Péter az elmúlt hetekben sokat hibázott, most tizenegyest védett és a meccs embere lett. Rendíthetetlenül bízott benne?  

– Azért igazoltuk, mert jó, rutinos, válogatott kapus, de nem egyszerű senkinek magára húzni az Újpest mezét. Én sohasem kritizáltam, megkapja maximálisan a támogatást, a kritikát is, ha jogos, de a türelem megvan, gratulálok neki a mostani teljesítményéhez. 

– Hozzátett volna a csapat játékához, ha itt lehetnek a szurkolók is?     

Nagyon sajnáltuk, hogy nem jöhetnek be, de az is óriási erőt adott nekünk, hogy hallottuk, a stadionon kívülről is szurkolnak. Mondtam is a játékosoknak, hogy gondoljanak rájuk, értük is hajtsanak, megérdemlik, hogy sikert érjen el a csapat.

– Sokáig jobban játszott a csapata, de nem tudott nyerni. Elégedett az egy ponttal?     

Olyan szempontból hiányérzetem van, hogy ebből az egy pontból lehetett volna három is, hozzátéve, hogy az Újpestnek is megvoltak a helyzetei – kedzte Pinezits Máté az MTK mestere. – A meccs nagy részében sok helyzetet tudtunk kialakítani, minőségi támadójátékot produkáltunk. De az Újpest a dobogóért játszik az idén, az előző két fordulóban négy-négy gólt lőtt, ezért büszke vagyok rá, hogy egyenrangú ellenfelek voltunk idegenben.

– A mérkőzés felvezetőjében épp a Kerezsi Zalán és Jurek Gábor közötti összhangról kérdeztük. Mire gondolt, amikor Kerezsi passzából Jurek betalált?   

Eszembe jutott az interjú. Ugyanazt tudom mondani, mint akkor: örülök neki, hogy érzik egymást a pályán, de ehhez a csapat is sokat hozzátesz. Élvezik, hogy kezdeményező támadófutballt játszunk, lubickolnak ebben a rendszerben. 

– Az előző két meccsen három-három gólt kaptak. Mi a véleménye a védekezésről?     

Az első meccset a ZTE ellen helyzet nélkül lehoztuk. A következő két meccsen kaptunk hat gólt, ami rosszul mutat a statisztikában, de a javát nem a védekezés hibájából kaptuk, hanem a labdás játékunk pontatlanságából. Ebben kell javulni, de alapvetően most rendben volt a védekezésünk.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Újpest FC–MTK Budapest 1–1 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Zierkelbach Péter
ÚJPEST: Szappanos – Bodnár G. (Sarkadi, a szünetben), Fiola (J. Nunes, 60.), Stronati, Ujváry (Scharmer, 71.) – Maier (Fenyő, 60.), Ljujics, Matko, Horváth K. – Vlijter (Krajcsovics, 60.), Amenyido. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
MTK: Demjén – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Kerezsi (Zsóri, 79.), Zubor (Bognár I., 56.), Hinora (Komáromi, 56.) – Jurek (Klausz, 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Ljujics (39.), ill. Jurek (12.)
Sárga lap: Amenyido (31.), Fenyő (66.), ill. Kovács P. (45+4.)

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Ljujics pazar gólt lőtt, Szappanos büntetőt védett, döntetlen lett az Újpest–MTK

Jurek révén a vendégek vezettek, és volt gólhelyzetük a hajrában is, de be kellett érniük egy ponttal.

 

NB I Szélesi Zoltán Pinezits Máté Újpest FC MTK
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