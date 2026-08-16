Videoton: akadnak nyugtalanító tények, nem árt az óvatosság a brit befektetővel

Közösségi oldalán jelentette be pénteken Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, hogy elakadtak a tárgyalások a Videoton FC Fehérvár megvásárlására kiírt pályázat győztesével, a Final Third LLC-vel. A jelenleg a másodosztályban szereplő futballcsapat iránt érdeklődő társaság késésben van, olyannyira, hogy a városvezető szerint fel kell készülniük a pályázat másodikjára, a londoni székhelyű Racing City Group Ltd.-re, hogy a Videoton biztos háttérre leljen.

A Final Third LLC 775 millió forintot ajánlott a teljes (százszázalékos) tulajdonlásért, s a Benficával meglévő kapcsolataival házalt, ám ennek nincs nyilvános nyoma, meglehet, személyes és nem üzleti viszonyról van szó. Most azonban már fontosabb (lehet) a Racing City Group Ltd., mert aktuálisan tőle várnak részleteket Fehérváron, túlmenve azon, hogy pályázati ajánlata 532.5 millió forint, tehát 242.5 millióval kevesebb, mint a győztesé.

Kalandorok kíméljenek! – állt a múlt század első felének házassági hirdetéseiben, a párkeresők így igyekeztek elkerülni a hozományra ácsingózó érdeklődőket. Nos, ezt ajánlanám a Vidi felelős vezetőinek is, mert rálesve a Racing Cityre, akadnak nyugtalanító tények.

A cég hivatalos oldala szerint nemzetközi futballholding, saját meghatározásuk szerint „globális futball-ökoszisztémát”, azaz természeti rendszert építenek ki, jelentsen ez akármit. A hivatalos brit cégnyilvántartás szerint a Racing City Group Worldwide Limited (cégszám: 13146735) 2021. január 20-án alakult, zárt körű részvénytársaság, alapító-igazgatója Morris Pagniello, fő tevékenysége „other sports activities”, azaz egyéb sporttevékenységek. Figyelemre méltó, hogy 2022-re, 2023-ra, 2024-re és még a 2025. január 31-ével zárult üzleti évre is alvó cégként („dormant company”), azaz lényegében nem működő társaságként adott le beszámolót. Az alapításkor bejelentett jegyzett tőkéje mindössze száz font.

Ez azért érdekes, mert a Racing City Group saját kommunikációja ehhez képest klubtulajdonlásról, világméretű akadémiai rendszerről és világhálózatról beszél. A honlap azzal kérkedik, hogy olyan ismert futballistákkal működik együtt, mint például Javier Zanetti, Marco Materazzi, Francesco Totti vagy Roberto Carlos. Fontos, hogy többnyire együttműködésről („collaborates with”) beszélnek, tehát nem feltétlenül szoros, napi kapcsolatról, ebből önmagában nem következik állandó jelenlét. Nem véletlen, hogy a cég kommunikációjában keverednek a tulajdon, a hálózat és a kapcsolat kitételek.

A nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján nem igazolható, hogy a honlapján felsorolt valamennyi klub közvetlenül a Racing City tulajdonában lenne. Nem mellékes kérdés ugyanakkor, hogy honnan lesz (lenne) 532.5 millió forintja a Videoton megvásárlására, ha évek óta alvó cégként ad le beszámolókat. A 2025-ös jelentésben a társaság összes kimutatott eszköze mindössze egy font, kötelezettsége nincs, így a saját tőkéje/nettó eszközértéke is egy font. Árbevételt és alkalmazotti létszámot nem jeleztek.

Ettől persze még üzletelhet Anglián kívül. Az egyetlen cáfolhatatlan bizonyíték rá, hogy az olasz ötödosztályú (Eccellenza Sicilia) ACR Messinát megvette, nem olyan régen, július 24-én írták alá a szerződést. Az olasz sajtó szerint a vételáron felül 450 ezer eurót (a cikk írásakor: 163 350 000 forint) fizettek ki költségekre, adósságokra. Tudni kell, hogy a tranzakcióhoz kellett külső partner, ez volt a Global Capital FZCO, a Dubaiban bejegyzett befektetési társaság, amelynek első embere, az ausztrál Justin Davis Pagniello cégénél igazgató.

A lényeg, hogy a Racing City Group Worldwide honlapján jóval nagyobbnak és tőkeerősebbnek mutatkozik, mint amekkora gazdasági aktivitás a központi brit nyilvántartásból kiolvasható.

Bízzunk benne, mindezt Székesfehérváron is tudják, s azzal is tisztában vannak, hogy egy magát világcégként hirdető nagybefektető miért éppen a magyar másodosztályban kereskedik.

Pardon: kereskedne.