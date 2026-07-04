Serena Williams sérülés miatt visszalépett a párostól Wimbledonban

„Össze vagyok törve, amiért vissza kell lépnem a párostól. Egy ajándék a számomra, hogy visszatérhettem, az a lehetőség pedig a világot jelentette, hogy újra Venusszal együtt játszhatok. Ezért tettem meg mindent az elmúlt napokban, de sajnos a térdem nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjek” – írta Instagram-oldalán Serena Williams, aki nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az augusztus 30-án rajtoló US Openen elinduljon.

Serena és Venus Williams közösen hatszor nyerte meg a wimbledoni torna női páros versenyét, míg egyesben Serena hétszer diadalmaskodott.