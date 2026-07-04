Nemzeti Sportrádió

Serena Williams sérülés miatt visszalépett a párostól Wimbledonban

2026.07.04. 17:53
null
Serena Williams (Fotó: Getty Images)
Címkék
Wimbledon női páros Serena Williams
A majdnem négy év után visszatérő Serena Williams sérülés miatt nem lép pályára szombaton párosban a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tornán.

Az egyesben 23-szoros Grand Slam-győztes, 44 éves legendás amerikai játékos – aki egyesben kedden a nyitó körben nagy csatában kapott ki az ausztrál Maya Jointtól – nővérével, Venusszal a Camila Osorio, Solana Sierra duóval csapott volna össze, ám az egyes meccsén elszenvedett térdsérülése megakadályozta ebben.

Tenisz
2026.06.30. 22:58

Serena Williams vereséggel tért vissza Wimbledonba

A címvédő Iga Swiatek ugyan 2019 óta először veszített szettet egy Grand Slam-torna első fordulójában, de így is továbbment Taylor Townsend ellen.

„Össze vagyok törve, amiért vissza kell lépnem a párostól. Egy ajándék a számomra, hogy visszatérhettem, az a lehetőség pedig a világot jelentette, hogy újra Venusszal együtt játszhatok. Ezért tettem meg mindent az elmúlt napokban, de sajnos a térdem nincs olyan állapotban, hogy pályára lépjek” – írta Instagram-oldalán Serena Williams, aki nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az augusztus 30-án rajtoló US Openen elinduljon.

Serena és Venus Williams közösen hatszor nyerte meg a wimbledoni torna női páros versenyét, míg egyesben Serena hétszer diadalmaskodott.

 

Wimbledon női páros Serena Williams
Legfrissebb hírek

Óriási meglepetés Wimbledonban: kiesett a címvédő Swiatek

Tenisz
55 perce

Djokovics és Sinner hozta a kötelezőt, Medvegyev viszont kiesett

Tenisz
21 órája

Oszaka karriercsúcsot ért el Wimbledonban

Tenisz
Tegnap, 16:19

Stollárék párosa győzelemmel kezdett Wimbledonban

Tenisz
Tegnap, 13:28

Zverev jó két óra alatt továbbjutott a második fordulóból Wimbledonban

Tenisz
2026.07.02. 20:12

A címvédő Swiatek könnyen, a tavalyi döntős Anisimova nehezen jutott tovább Wimbledonban

Tenisz
2026.07.02. 18:21

Udvardy párosban is búcsúzott a wimbledoni tenisztornától

Tenisz
2026.07.02. 16:42

Fucsovics és Marozsán mégsem indul párosban Wimbledonban

Tenisz
2026.07.02. 10:32
Ezek is érdekelhetik