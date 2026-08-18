Szerdai sportműsor: rájátszás a BL-selejtezőben; pályán a Veszprém kézilabdacsapata

AUGUSZTUS 19., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

21.00: Celtic (skót)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1)

21.00: Slovan (szlovák)–Celje (szlovén) (Tv: Sport2, 22.00, felv.)

21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00: Barcelona (spanyol)–Al-Ahli (szaúdi)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

Férfiak

13.20: 1. forduló (Kamocsai Bendegúz, Komlódi Regő, Simon Dániel, Sáli Barnabás, Takács Benedek)

Nők

11.20: 1. forduló (Csókási Gabriella, Páj Linda, Kun Krisztina, Juhász Nóra, Kiss-Máté Csenge)

KAJAK-KENU

Egyetemi világbajnokság, Szeged

KERÉKPÁR

Benelux körverseny

15.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

Nemzetközi torna, Santander

17.45: Kielce–PAUC Handball

20.00: Veszprém–Torrelavega

LOVASSPORT

Lovas-világjátékok, Aachen

9.30: díjugratás, vadászugratás (Mráz Tamás, Szuhai Péter, ifj. Kövy András, Simicska Anna, ifj. Szuhai Gyula)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1124 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

Női egyes, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

Sándorházi Vivien–Kim Gaeun (dél-koreai, 12.)

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: selejtező (egyben egyéni összetett döntő)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Egy mondat miatt köszöntek el az egyik legmagasabb rangú vezetőtől

8.00: Utolsó pillanatban lemaradni a vb-ről… A vonalban Károlyi Andrea

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar olimpiai győzelmek úszásban

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Vendégünk az Európa-bajnoki 6. helyezett hétpróbázó, Kriszt Sarolta

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bitmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás

17.00: Interjú az asztaliteniszező András Csabával

17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Németh Nándort hívjuk, aki tagja volt az Európa-bajnoki aranyérmes 4x100-as gyorsváltónak

18.30: A gátfutó Kozák Luca értékelése és tervei az atlétikai Eb 5. helye után

19.00: Mit vár Mehmet Basaran török újságíró a Trabzonspor–Ferencváros párharctól?

19.30: Bemutatjuk a Ferencváros csütörtöki kupaellenfelét, a Trabzonsport

20.00: Interjú Futács Márkóval, aki korábban a török Mersinben játszott

20.30: Szabados Gábor sportközgazdász a nyáron külföldre igazoló magyar labdarúgókról

21.00: Mire lehet képes a Liverpool az új idényben Iraolával? Milyenek az előjelek? – Németh Krisztián korábbi liverpooli játékost és Bocsák Bence liverpooli újságírót kérdeztük

21.30: 22 éve nyert olimpiai aranyérmet Igaly Diána sportlövő – archív közvetítés- és interjúrészlet

22.00: Interjú a DAC elnökségi tagjával, Horváth Zoltánnal a klub női kézilabdacsapatáról

22.30: Sportvilág Tóth Bélával