Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: rájátszás a BL-selejtezőben; pályán a Veszprém kézilabdacsapata

2026.08.18. 23:45
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Szerdán négy mérkőzésre kerül sor a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában. A Veszprém férfi kézilabdacsapata Santanderben lép pályára felkészülési tornán. A labdarúgó NB III-ban két mérkőzést rendeznek, külföldön pedig játszik a Barcelona és az Atlético Madrid is.

 AUGUSZTUS 19., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
21.00: Celtic (skót)–LASK (osztrák) (Tv: Sport1)
21.00: Slovan (szlovák)–Celje (szlovén) (Tv: Sport2, 22.00, felv.)
21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

NB III
2. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Debreceni VSC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Kispest-Honvéd FC II

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00: Barcelona (spanyol)–Al-Ahli (szaúdi)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
Férfiak
13.20: 1. forduló (Kamocsai Bendegúz, Komlódi Regő, Simon Dániel, Sáli Barnabás, Takács Benedek)
Nők
11.20: 1. forduló (Csókási Gabriella, Páj Linda, Kun Krisztina, Juhász Nóra, Kiss-Máté Csenge)

KAJAK-KENU
Egyetemi világbajnokság, Szeged

KERÉKPÁR
Benelux körverseny
15.30: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
Nemzetközi torna, Santander
17.45: Kielce–PAUC Handball
20.00: Veszprém–Torrelavega

LOVASSPORT
Lovas-világjátékok, Aachen 
9.30: díjugratás, vadászugratás (Mráz Tamás, Szuhai Péter, ifj. Kövy András, Simicska Anna, ifj. Szuhai Gyula)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1124 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló

TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
Női egyes, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)
Sándorházi Vivien–Kim Gaeun (dél-koreai, 12.)

TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: selejtező (egyben egyéni összetett döntő)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Egy mondat miatt köszöntek el az egyik legmagasabb rangú vezetőtől
  8.00: Utolsó pillanatban lemaradni a vb-ről… A vonalban Károlyi Andrea 
  9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: magyar olimpiai győzelmek úszásban
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Vendégünk az Európa-bajnoki 6. helyezett hétpróbázó, Kriszt Sarolta
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bitmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Kis Tamás 
17.00: Interjú az asztaliteniszező András Csabával
17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Németh Nándort hívjuk, aki tagja volt az Európa-bajnoki aranyérmes 4x100-as gyorsváltónak
18.30: A gátfutó Kozák Luca értékelése és tervei az atlétikai Eb 5. helye után  
19.00: Mit vár Mehmet Basaran török újságíró a Trabzonspor–Ferencváros párharctól?
19.30: Bemutatjuk a Ferencváros csütörtöki kupaellenfelét, a Trabzonsport
20.00: Interjú Futács Márkóval, aki korábban a török Mersinben játszott
20.30: Szabados Gábor sportközgazdász a nyáron külföldre igazoló magyar labdarúgókról
21.00: Mire lehet képes a Liverpool az új idényben Iraolával? Milyenek az előjelek? – Németh Krisztián korábbi liverpooli játékost és Bocsák Bence liverpooli újságírót kérdeztük
21.30: 22 éve nyert olimpiai aranyérmet Igaly Diána sportlövő – archív közvetítés- és interjúrészlet
22.00: Interjú a DAC elnökségi tagjával, Horváth Zoltánnal a klub női kézilabdacsapatáról
22.30: Sportvilág Tóth Bélával

 

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