Rodrit bejelentette a Barca, Sallai orosz csapattársat kaphat – keddi transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT DÉLELŐTT

Joao Cancelo és Rodri már hétfőn megérkezett Barcelonába, utóbbi ma már alá is írta a szerződését, megjelent a Barca edzőközpontjánál, de a hivatalos bejelentés még várat magára. A Manchester Unitedet illetően kijött, hogy a hiányzó láncszem a középpályán akár még Gavi (Barcelona) is lehet, miközben Bruno Fernandest hiába vinné a Galatasaray, nem adja el az MU, hosszabbítana is vele. Ha már a törökök: Rafael Leao iránt továbbra is érdeklődik a címvédő, a Milan portugál szélsőjének kegyeiért azzal a Romával folytat versenyt, amely hamarosan hivatalosan is bejelentheti a 19 éves Rodrigo Mora (Porto) szerződtetését 25 millió euró (és a továbbértékesítés ötven százaléka) ellenében.

Voltak hivatalos bejelentések is: a Borussia Dortmund a 27 éves holland középpályást, Joey Veermant szerződtette, míg a Werder Bremen megerősítette a 33 éves német válogatott Niklas Füllkrug visszatérését – a WHU-tól, kölcsönben. A Newcastle United is igazolt: a bosnyák válogatott 24 éves védője, Amar Dedic folytatja a „szarkáknál”.

EZ TÖRTÉNT DÉLUTÁN ÉS ESTE

A Galatasaray – miután kosarat kapott az MU-tól – az orosz Alekszej Batrakovra csapott le, míg a Newcastle a Man. City középpályását, Nico Gonzálezt szemelte ki. Hamarosan révbe érhez Alessandro Circati transzfere a Benficába, míg az Aston Villa Aaron Wan-Bissaka megszerzését jelentheti be. Itakura Ko visszatér egy év után a Mönchengladbachba, míg a Real Sociedad a mexikói Edson Álvarezzel szakítana nagyot.

Voltak hivatalos bejelentések is: a Barcelona Rodrit, a Konyaspor Tóth Rajmundot, a Getafe Francho Serranót, míg a szenegáli szövetség Patrick Vieirát mutatta be a szurkolóknak.