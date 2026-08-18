Nemzeti Sportrádió

Rodrit bejelentette a Barca, Sallai orosz csapattársat kaphat – keddi transzferhíradó

2026.08.18. 23:00
null
Fotók: Getty Images
Címkék
transzferhíradó keddi transzferhíradó átigazolások
Kedden is folytattuk az augusztusban hétköznaponként jelentkező, folyamatosan frissülő transzferhíradónkat, amelyben minden jelentős átigazolási bejelentésről és pletykáról beszámoltunk a labdarúgás világából. Íme, ez történt a hét második napján.

 

EZ TÖRTÉNT DÉLELŐTT

Joao Cancelo és Rodri már hétfőn megérkezett Barcelonába, utóbbi ma már alá is írta a szerződését, megjelent a Barca edzőközpontjánál, de a hivatalos bejelentés még várat magára. A Manchester Unitedet illetően kijött, hogy a hiányzó láncszem a középpályán akár még Gavi (Barcelona) is lehet, miközben Bruno Fernandest hiába vinné a Galatasaray, nem adja el az MU, hosszabbítana is vele. Ha már a törökök: Rafael Leao iránt továbbra is érdeklődik a címvédő,  a Milan portugál szélsőjének kegyeiért azzal a Romával folytat versenyt, amely hamarosan hivatalosan is bejelentheti a 19 éves Rodrigo Mora (Porto) szerződtetését 25 millió euró (és a továbbértékesítés ötven százaléka) ellenében.

Voltak hivatalos bejelentések is: a Borussia Dortmund a 27 éves holland középpályást, Joey Veermant szerződtette, míg a Werder Bremen megerősítette a 33 éves német válogatott Niklas Füllkrug visszatérését – a WHU-tól, kölcsönben. A Newcastle United is igazolt: a bosnyák válogatott 24 éves védője, Amar Dedic folytatja a „szarkáknál”.

EZ TÖRTÉNT DÉLUTÁN ÉS ESTE

A Galatasaray – miután kosarat kapott az MU-tól – az orosz Alekszej Batrakovra csapott le, míg a Newcastle a Man. City középpályását, Nico Gonzálezt szemelte ki. Hamarosan révbe érhez Alessandro Circati transzfere a Benficába, míg az Aston Villa Aaron Wan-Bissaka megszerzését jelentheti be. Itakura Ko visszatér egy év után a Mönchengladbachba, míg a Real Sociedad a mexikói Edson Álvarezzel szakítana nagyot.

Voltak hivatalos bejelentések is: a Barcelona Rodrit, a Konyaspor Tóth Rajmundot, a Getafe Francho Serranót, míg a szenegáli szövetség Patrick Vieirát mutatta be a szurkolóknak.

 

transzferhíradó keddi transzferhíradó átigazolások
Legfrissebb hírek

Rodri Barcelonába, Tóth Rajmund Konyába érkezett meg – ez történt hétfőn a transzferpiacon

Minden más foci
2026.08.17. 23:12

Csinger Hollandiába, Gruber Belgiumba igazolt – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2026.08.14. 17:50

Megállapodás Ferran Torresről; 120 milliós ajánlatot kapott a Chelsea – ez történt a transzferpiacon csütörtökön

Minden más foci
2026.08.13. 20:25

Törökország nem lassít: Lukakut a Fenerbahce, Vlahovicsot a Besiktas jelentette be – ez történt szerdán a transzferpiacon

Minden más foci
2026.08.12. 23:00

Alexis Sánchez Montréalban folytatja, Vlahovics Isztambulba tart – ez történt kedden a transzferpiacon

Minden más foci
2026.08.11. 21:10

Tinit vett a Bayern, Martinelliért bejelentkezett a Galata – hétfői transzferhíradó

Minden más foci
2026.08.10. 13:14

A Manchester Cityt és az Atlético Madridot is világbajnok argentinnal hozták szóba – ez történt pénteken a transzferpiacon

Minden más foci
2026.08.07. 22:50

Raúl Asencio a Liverpool célkeresztjében; 45 millió fontért vált meg kapusától a Man. City – ez történt csütörtökön a transzferpiacon

Minden más foci
2026.08.06. 22:35