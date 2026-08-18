Kosár: negyeddöntőbe jutott az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Miután csoportmásodikként ment tovább a magyar válogatott, kedd este a csehek vártak a mieinkre a legjobb nyolc közé jutásárt a romániai U16-os leány kosárlabda Eb-n. Meszler Balázs együttese az első félidő nagy részében még minimális hátrányban volt, a nagyszünetet követően átvette az irányítást, és a negyedik negyed elején már 13 ponttal is vezetett,

végül pedig 79–71-re nyert a nyolcaddöntőben.

A mezőny legeredményesebbjeként Halasy Enikő 15 pontig jutott.

Folytatás szerdán délután a negyeddöntőben a lettek ellen.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)

Nyolcaddöntő

Magyarország–Csehország 79–71 (17–19, 22–21, 24–16, 16–15)

Magyarország: Samson-Érckövi 13/3, Székely 8, Szalai 7/3, Horváth 1, Halasy 15/6. Csere: Forray 10/3, Szentesi 3/3, Mogyoródi 4, Pomsár 6, Mara 12/3, Ujhelyi -.

Csehország: Svatonova 3, Salakova 10, Plackova 10/3, Ruzickova 4, Matejkova 12. Csere: Rysankova 9/3, Chrapkova 9, Zemanova -, Grindlerova 3/3, Krausova 7, Fejksova 4, Machurova -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)