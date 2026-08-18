Nemzeti Sportrádió

Venus Williams 46 évesen is megkapta a szabadkártyát a US Openre

2026.08.18. 20:15
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Fotó: Getty Images
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tenisz US Open Venus Williams
A 46 éves amerikai sztár, Venus Williams, valamint a hozzá hasonlóan US Open-győztes honfitárs, Sloane Stephens is szabadkártyát kapott az idei amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján való részvételre.

A szervezők kedden a verseny honlapján közölték a szabadkártyások névsorát, a korábbi két győztes mellett a szintén amerikai Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier és Thea Frodin, valamint a francia Leolia Jeanjean és az ausztrál Taylah Preston lehet ott a 128-as mezőnyben. Az idény utolsó, negyedik Grand Slam-tornájának selejtezőit jövő hét első felében rendezik, azt követően a főtáblán vasárnap kezdődnek meg a küzdelmek, a torna szeptember 13-ig tart.

Az egyesben hétszeres Grand Slam-torna-győztes idősebb Williams nővér 2000-ben és 2001-ben diadalmaskodott a US Openen egyesben, a négy közé viszont legutóbb 2017-ben jutott. Akkor az elődöntőben kapott ki a későbbi győztes Sloane Stephenstől, akinek az az egyetlen GS-trófeája.

Venus Williams a legutóbbi négy US Openen, amelyen egyéniben főtáblán szerepelt, rögtön az első mérkőzését elveszítette. Miként idén sem tudott még győzni egyesben: mind a tizenegy találkozóján alulmaradt, hétszer két játszmában.

 

tenisz US Open Venus Williams
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