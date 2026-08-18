Nemzeti Sportrádió

Góltalanság Szófiában, Athénban harcolhatja ki a BL-főtáblát az AEK

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.18. 22:49
Fotó: Facebook, PFC Levski
Fotó: Facebook, PFC Levski
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Bajnokok Ligája Levszki Szófia Varga Barnabás AEK Athén
Nem bírt egymással a Levszki Szófia és az AEK Athén a labdarúgó Bajnokok Ligája playoffkörének első mérkőzésén.

A Bajnokok Ligája playoffkörében kezdte meg szereplését az AEK Athén, sajnos csak egy magyarral: miután Vitális Milán az ETO FC színeiben már pályára lépett a selejtezőben, őt nem nevezhette Marko Nikolics vezetőedző. Varga Barnabás ott volt ugyan a keretben, de a kispadon kezdett a Levszki Szófia otthonában, amelynek kezdőjében Nikola Szerafimov, a korábbi zalaegerszegi és fehérvári védő is helyet kapott.

Az első félidő kevés lehetőséget hozott, ezek közül a legnagyobb Luka Jovics előtt adódott, ám a szerb támadó a 20. percben a lécet találta el.

A gól nélküli első félidő után Varga Barnabás is pályára lépett, a magyar támadó Petrosz Mantalosszal együtt az 58. percben állt be, Jovicsot és Lovro Majert váltva. A hajrára érkezett a görögöknél a korábbi ferencvárosi Olekszandr Zubkov is, de ő sem talált a kapuba, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A visszavágót augusztus 26-án rendezik meg Athénban.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
BAJNOKI ÁG
Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0
AEK: Varga Barnabás az 58. percben állt be csereként, Vitális Milán nem volt kerettag.

 

Bajnokok Ligája Levszki Szófia Varga Barnabás AEK Athén
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