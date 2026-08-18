Góltalanság Szófiában, Athénban harcolhatja ki a BL-főtáblát az AEK

A Bajnokok Ligája playoffkörében kezdte meg szereplését az AEK Athén, sajnos csak egy magyarral: miután Vitális Milán az ETO FC színeiben már pályára lépett a selejtezőben, őt nem nevezhette Marko Nikolics vezetőedző. Varga Barnabás ott volt ugyan a keretben, de a kispadon kezdett a Levszki Szófia otthonában, amelynek kezdőjében Nikola Szerafimov, a korábbi zalaegerszegi és fehérvári védő is helyet kapott.

Az első félidő kevés lehetőséget hozott, ezek közül a legnagyobb Luka Jovics előtt adódott, ám a szerb támadó a 20. percben a lécet találta el.

A gól nélküli első félidő után Varga Barnabás is pályára lépett, a magyar támadó Petrosz Mantalosszal együtt az 58. percben állt be, Jovicsot és Lovro Majert váltva. A hajrára érkezett a görögöknél a korábbi ferencvárosi Olekszandr Zubkov is, de ő sem talált a kapuba, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A visszavágót augusztus 26-án rendezik meg Athénban.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

BAJNOKI ÁG

Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög) 0–0

AEK: Varga Barnabás az 58. percben állt be csereként, Vitális Milán nem volt kerettag.