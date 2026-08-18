Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Kiss Zsófia és Bozai Gyula is ötödik lett az U19-es Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.18. 20:26
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Bozai Gyula ökölvívás Kiss Zsófia utánpótlás utánpótlássport U19-es Európa-bajnokság
Kiss Zsófia és Bozai Gyula is kikapott a negyeddöntőben, így az ötödik helyen zárt a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

Kedden két magyar fiatalnak szoríthattunk a loznicai U19-es ökölvívó Európa-bajnokságon, és mindketten vereséget szenvedtek a legjobb nyolc között.

A nők 57 kilós súlycsoportjában Kiss Zsófia pontozással kikapott az angol Stobhan Haleytől, és ezzel az ötödik helyen zárta a kontinensviadalt.

A férfiak 85 kilós kategóriájában Bozai Gyula nagy küzdelemben, szintén pontozásos vereséget szenvedett a spanyol Samuel Montanótól, így ő is az ötödik helyen fejezte be az Eb-t.

(Kiemelt képen: Kiss Zsófia Forrás: MÖSZ)

Bozai Gyula ökölvívás Kiss Zsófia utánpótlás utánpótlássport U19-es Európa-bajnokság
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