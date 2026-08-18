Nemzeti Sportrádió

Elmarad az idei Bükk-kupa

2026.08.18. 19:41
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Fotó: Facebook/Bükk kupa
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kerékpár Bükk Kupa Bükk
Elmarad az idei Bükk-kupa kerékpárverseny, mert a rendezvény biztosításához nem áll a szervezők rendelkezésére elegendő szponzori támogatás – közölték a verseny rendezői az esemény Facebook-oldalán kedden.

Mint írták, mindig az volt a céljuk, hogy egy biztonságos, színvonalas és mindenki számára emlékezetes eseményt szervezzenek, de az idei körülmények között ezt nem tudják megvalósítani.

A szervezők azt szeretnék, hogy jövőre újra rajthoz állhassanak a kerékpárosok, és ha lesznek olyan támogatók, akik melléjük állnak, akkor megrendezik a tizedik Bükk-kupát.

 

kerékpár Bükk Kupa Bükk
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