Elmarad az idei Bükk-kupa

Mint írták, mindig az volt a céljuk, hogy egy biztonságos, színvonalas és mindenki számára emlékezetes eseményt szervezzenek, de az idei körülmények között ezt nem tudják megvalósítani.

A szervezők azt szeretnék, hogy jövőre újra rajthoz állhassanak a kerékpárosok, és ha lesznek olyan támogatók, akik melléjük állnak, akkor megrendezik a tizedik Bükk-kupát.